video suggerito

Affari tuoi torna in tv dopo lo stop, Armando cambia il pacco da 75mila euro con niente: il pacchista si salva alla fine Dopo lo stop dovuto alla morte di Papa Francesco, Affari tuoi è tornato in tv con la partita di Armando. Nella puntata di mercoledì 23 aprile, il pacchista ha provato a portarsi a casa 300mila euro, ma è andato tutto storto. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Daniela Seclì

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Affari tuoi 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La puntata di Affari tuoi trasmessa mercoledì 23 aprile è stata la prima ad andare in onda dopo lo stop per la morte di Papa Francesco. Ha giocato Armando concorrente della regione Molise con il pacco numero 6, che conteneva 75mila euro che ha cambiato con il pacco numero 16, che conteneva zero euro. Si è salvato accettando l'offerta del Dottore Pasquale Romano di 19mila euro. Nel programma condotto da Stefano De Martino, si è fatto accompagnare dal fratello Daniele.

Chi è Armando, la storia del concorrente del Molise e del fratello Daniele

Armando è il concorrente del Molise che ha giocato nella puntata di Affari tuoi in onda mercoledì 23 aprile. Vive a Campobasso ma è originario di Sepino, dove lavora come dipendente comunale: "Mi piace spostarmi. A Sepino ho la mia famiglia, in particolare mia nonna Cristina, l'unica che mi è rimasta". Si è fatto accompagnare dal fratello Daniele, che fa l'elettricista e che, al contrario di Armando, vive a Sepino e non ha intenzione di trasferirsi a Campobasso: "C'è troppo movimento, troppo stress". Stefano De Martino, allora, ha ironizzato sulla "movida di Campobasso" e sulla "Campobasso da bere".

Affari tuoi, la partita di Armando: quanto ha vinto nella puntata del 23 aprile

Veniamo alla partita. I primi sei pacchi aperti da Armando contenevano 500 euro, 1 euro, 20mila euro, 30mila euro, 100mila euro e 20 euro. Insomma, a voler vedere il bicchiere mezzo pieno, aveva ancora 200mila e 300mila euro. Il Dottore ha offerto 34mila euro. Armando ha commentato: "È una bella somma, ma mi voglio divertire ancora, quindi rifiuto e vado avanti". Così, ha aperto i pacchi che contenevano i 4 calcioni, 100 euro e 50 euro. Il Dottore si è visto costretto ad alzare l'offerta: 39mila euro. Ma anche in questo caso Armando ha preferito rifiutare. Ha proseguito la sua corsa aprendo i pacchi da 10 euro, 10mila euro e 15mila euro. Il Dottore, insolitamente generoso, ha alzato ancora l'offerta: 44mila euro per un solo tiro. Armando ha preferito rischiare ancora e ha aperto il pacco che conteneva Gennarino. A questo punto, il Dottore ha offerto il cambio. Daniele ha consigliato ad Armando di non farlo. Il pacchista ha commentato: "In effetti sento che qui potrebbero esserci dei bei soldi, rifiuto il cambio". Quindi ha aperto il pacco che conteneva 5mila euro. Il Dottore ha offerto 49mila euro. Armando è apparso determinato ad andare fino in fondo e ha rifiutato anche questa offerta. Purtroppo, subito dopo ha pescato il pacco da 200mila euro. Il Dottore ha offerto di nuovo il cambio, ma il concorrente non ha voluto rinunciare al suo pacco. E subito dopo, Armando ha pescato il pacco da 300mila euro. L'offerta del Dottore è precipitata a 15mila euro. Armando ha preferito proseguire nel gioco: ha pescato il pacco da 200 euro. Sul piatto ancora 0 euro, 50mila euro e 75mila euro. Il Dottore ha offerto il cambio. E Armando ha accettato, lasciando il pacco numero 6 per il pacco 16. Il pacco numero 6 conteneva 75mila euro. Pessima mossa cambiare. L'ultima offerta del Dottore è stata di 19mila euro. Armando ha chiesto aiuto al fratello, che ha commentato: "Te l'avevo detto di tenerti il pacco". Il pacchista, allora, ha riflettuto:

Secondo me dobbiamo accettare, almeno non andiamo via a mani vuote. Sicuramente è stata una bellissima esperienza, ho conosciuto te, Stefano, che sei una persona meravigliosa. Ho conosciuto tanti colleghi pacchisti, tante pacchiste, tante persone che lavorano dietro le quinte, il pubblico che mi ha sostenuto. Però, anche se dovessi avere i 50mila va bene lo stesso, ma non me la sento di rischiare e accetto l'offerta.

Quindi Armando ha accettato i 19mila euro. Il pacco numero 16 conteneva 0 euro.