Ad Affari tuoi la partita di Sally è senza speranza, arriva alla Regione Fortunata e vince 100mila euro La partita di Sally dal Trentino Alto Adige non decolla e arriva in finale con due pacchi blu. Alla regione fortunata, però, vince 100mila euro.

A cura di Ilaria Costabile

Protagonista della puntata di domenica 6 aprile di Affari Tuoi è Sally da Rovereto, in Trentino Alto Adige. La pacchista si racconta: "Lavoro in fattoria, sono letteralmente in mezzo al bosco, la natura, li abbiamo gli animali, facciamo didattica con i bambini, abbiamo anche un laboratorio dove lavoriamo le erbe i sali". Ad accompagnarla c'è il marito Marietto che fa l'artigiano tappezziere: "Ci siamo conosciuti in un locale di Rovereto, non era un colpo di fulmine, avevo in mente d'altro. Ma lui sì" dice Sally e lui ridendo: "Sì, è stata una corte spietata". Il pacco pescato è il numero 7.

L'inizio della partita

Inizia la partita con i canonici sei tiri, il primo ad essere chiamato è il pacco della Sardegna che porta via 75 euro, a seguire la Val d'Aosta con centomila euro, terzo tiro li porta in Sicilia con 10mila euro. Quarto tiro porta la coppia che sottrae 15mila euro, Sally chiama il Veneto con 500 euro, manca l'ultimo tiro e si chiama la Puglia con 100 euro. È il momento della chiamata del Dottore, che chiede cosa la coppia preferisca: "Un'offertuccia" dice Sally e il dottore propone 37mila euro: "Eh insomma, una bella sommuccia" dice Sally ma rifiuta l'offerta e la partita prosegue. La regione chiamata è la Calabria, il cui pacco conteneva solo 50 euro, l'altro tiro va verso il Friuli Venezia Giulia che porta via 200mila euro, per l'ultimo dei tre tiri si chiama la new entry della Basilicata che, rispettando la legge della nuova arrivata, ha beccato il pacco più alto, quello da trecento mila euro.

Le regioni del cuore di Sally e Mario

Il Dottore chiama e offre un cambio alla coppia, ma Sally rifiuta e dovrà fare cinque tiri. Il primo è per il Piemonte, che porta via venti euro, a seguire la Campania che ha un pacco con 75mila euro. Il pubblico medita per chiamare un pacco blu e, infatti, come declama De Martino: "Lo Zen funziona", con solo un euro nel pacco. Sally si guarda attorno e chiama le Marche con 50mila euro. Sally non demorde e chiama la Liguria che porta via 30mila euro. De Martino alza la cornetta e propone 4 mila euro ma la coppia preferisce fare quattro tiri. Il mantra del pubblico parte: "Ora tu, mi trovi un pacco blu" e Sally chiama il Lazio che ha preso zero euro e, come al solito, si balla. "Ci sono regioni che mi ricordano momenti particolari, la Toscana dove vive mio fratello e ci sono i miei nipotini, la Romagna è la regione di mia mamma, nata a Carpi. Poi c'è l'Umbria che è la nostra regione del cuore, ci siamo sposati a Gubbio" racconta Sally per spiegare i suoi prossimi passi e De Martino non poteva che fare la battuta: "E chi vi ha sposati Don Matteo?". Sally chiama la Toscana e finalmente trovano il formaggio tipico trentino. Prossimo tiro con l'Emilia Romagna porta via i 5 mila euro. La chiamata è quella dell'Umbria che porta via l'ultimo pacco rosso con 20mila euro.

Sally va alla Regione Fortunata

La coppia va alla regione fortunata. Mario suggerisce la Sardegna: "È una regione che non ho mai visto dice Sally" tornando a parlare delle regioni che per lei sono care. "Sono indecisa tra l'Umbria e la Toscana, ma ora che è venuto lui, perché sarebbe dovuto venire mio fratello Andrea, anche se non era molto convinto, lo avrebbe fatto per me, dico la Toscana" chiarisce Sally. De Martino, quindi, pone la domanda di rito: "È la Toscana la regione fortunata di stasera?" e la partita si conclude con la vittoria della coppia che si commuove.