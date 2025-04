video suggerito

"Mister 300mila euro": Gabriele Paolini fa impazzire L'Eredità con l'ennesima vittoria record Gabriele Paolini, concorrente de L'Eredità, vince altri 25mila euro e raggiunge quota 300mila. Grande festa e complimenti da Marco Liorni: "Il nostro campione ha fatto cifra tonda". L'impiegato comunale domina da 25 puntate consecutive.

Continua la marcia trionfale di Gabriele Paolini a L'Eredità. Il concorrente lunigianese di 30 anni ha aggiunto altri 25mila euro al suo già impressionante bottino, raggiungendo la cifra record di 300mila euro complessivi. L'ultimo successo è arrivato nella puntata di giovedì 10 aprile, alimentando ulteriormente il fenomeno mediatico che si è creato attorno al giovane impiegato comunale di Mulazzo. Il 30 marzo conquistò 200mila euro in un colpo solo. Grande gioia anche in studio alla fine della puntata, con il conduttore Marco Liorni che ha sottolineato il traguardo: "Facciamo cifra tonda. Bravissimo. Grandi emozioni con il nostro Gabriele che ancora una volta ha preso la parola della ghigliottina".

Venticinque puntate di dominio assoluto

Il campione ha letteralmente dominato il programma di Rai Uno per ben 25 puntate consecutive, dimostrando una preparazione fuori dal comune e una lucidità invidiabile nei momenti decisivi della gara. Durante l'ultima puntata, Paolini è apparso visibilmente emozionato, ma ha accolto il nuovo trionfo con il consueto sorriso che ormai lo contraddistingue. Una caratteristica, la sua spontaneità, che lo ha reso particolarmente amato dal pubblico, non solo per le sue conoscenze ma anche per il suo atteggiamento genuino davanti alle telecamere.

Mulazzo in festa per il suo campione

Apprendiamo dalla testata La Nazione, che ha grande attenzione ovviamente per la cronaca toscana, che la piccola Mulazzo, comune della Lunigiana, sta vivendo un vero e proprio momento di celebrità. Dopo l'annuncio della vittoria di giovedì, scene di festa e giubilo hanno invaso il paese, con parenti e amici dell'impiegato comunale che si sono riuniti per celebrare l'ennesimo successo. Solo dieci giorni fa, a fine marzo, Paolini aveva tagliato il traguardo dei 200mila euro, e ora, puntata dopo puntata, ha già aggiunto altri 100mila euro al suo bottino. Il preserale di Rai Uno ha trovato in lui un vero e proprio eroe, che non sembra avere intenzione di fermarsi e punta a raggiungere nuovi traguardi e nuovi record.