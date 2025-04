video suggerito

Funerali Papa, come cambia la programmazione: slitta la prima serata di Affari Tuoi, stop L'Eredità e Ciao Maschio Come cambia il palinsesto in seguito alla copertura dei funerali del Papa di sabato 26 aprile: slitta la prima serata di Affari Tuoi, stop anche a L'Eredità e Ciao Maschio.

La Rai modifica il palinsesto del fine settimana per la copertura dei funerali del Pontefice. Ci sono tre programmi che si fermano, ma anche lo speciale di Affari Tuoi previsto per il 2 maggio slitterà per il 4 maggio, come fa sapere Giuseppe Candela. Gli altri programmi interessati del sabato che saranno costretti a fermarsi sono Ciao Maschio e Affari Tuoi.

Cambio di programma per lo speciale de L'Eredità e stop a Ciao Maschio

Lo speciale de "L'Eredità" non andrà in onda nella sua collocazione originaria su Rai1 sabato sera, giorno dei funerali di Papa Francesco. La versione in prime time di uno degli appuntamenti più amati del daily pomeridiano di Rai1, andrà in onda domenica 27 aprile, in segno di rispetto per il momento. La riorganizzazione del palinsesto Rai coinvolge anche Ciao Maschio, il talk show in seconda serata condotto da Nunzia De Girolamo. Stop anche ad Affari Tuoi in access prime time.

Lo speciale di "Affari Tuoi" posticipato di due giorni

Anche lo speciale di Affari Tuoi in prime time, quello nel quale Stefano De Martino giocherà con i suoi compagni di viaggio di Stasera Tutto è Possibile (e che prevede una grande festa con le esibizioni dal vivo di Serena Brancale, Sal Da Vinci e The Kolors) inizialmente era previsto per venerdì 2 maggio. In virtù di una riorganizzazione della programmazione in seguito alla scomparsa del Papa, lo speciale è stato posticipato a domenica 4 maggio, fa sapere Candela. Affari Tuoi è saltato sia nella serata di ieri, giorno in cui si è appreso della scomparsa di Papa Francesco, sia nella serata di martedì 22 aprile. Non è ancora chiaro, invece, se la trasmissione dei pacchi andrà in onda regolarmente a partire da domani 23 aprile fino ad almeno venerdì 25 aprile oppure se rispetterà i cinque giorni di lutto proclamati dal Consiglio dei ministri.