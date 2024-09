video suggerito

Sarah Felberbaum e Daniele De Rossi in fuga dopo l’esonero dalla Roma, scatta una nuova promessa Daniele De Rossi e Sarah Felberbaum si concedono una fuga dopo l’esonero dell’ex tecnico dalla Roma. I due volano in Islanda dove, tra un paesaggio e l’altro, scatta anche una nuova promessa d’amore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

68 CONDIVISIONI condividi chiudi

A pochi giorni dall'esonero di Daniele De Rossi dalla Roma, l'ex calciatore e la moglie, Sarah Felberbaum, hanno deciso di concedersi una fuga dalla Capitale per volare in Islanda. Un viaggio in macchina, senza figli, come fossero due fidanzatini e, infatti, tra le foto di un paesaggio mozzafiato e l'altro, appare anche quella che sembrerebbe una nuova promessa d'amore per la coppia.

Il viaggio in Islanda e la promessa d'amore

Un viaggio lontano dalla realtà in un periodo particolarmente difficile per De Rossi, che si è trovato a dover affrontare un esonero inaspettato dalla squadra che era stata casa sua per anni e che, da un momento all'altro, ha infranto il suo sogno giallorosso. L'Islanda come luogo in cui rigenerarsi e silenziare le domande che, ormai da settimane, affollano la mente dall'ex tecnico. Accanto a lui, sua moglie Sarah Felberbaum. I due sono affiatatissimi e da sempre condividono momenti della loro vita sui social, e anche in questo viaggio, l'attrice ha reso partecipi i suoi followers dell'itinerario, mostrando loro i posti più belli e suggestivi. Tra i tanti scatti, è saltato all'occhio anche quello alla chiesta di Reyniskirkja a Vik, accompagnato da una frase eloquente: "Mi vuoi sposare?" e la risposta "Sì". Che sia una domanda retorica, o il rinnovo di una promessa, il gesto non è passato inosservato e c'è chi ha ipotizzato anche le seconde nozze della coppia. Anche se, è più probabile che si tratti della conferma di un amore che dura nel tempo, e che supera ogni difficoltà.

Il matrimonio nel 2015

Sarah Felberbaum e Daniele De Rossi, infatti, si sono sposati alle Maldive, il 23 dicembre 2015, quindi sono vicini ai dieci anni di matrimonio. Dal loro amore, poi, sono nati Olivia Rose e Noah, che stavolta non sono partiti con mamma e papà, ma sono rimasti a Roma, ad attenderli. Il 24 luglio, in occasione del compleanno del marito, l'attrice aveva pubblicato un breve video con diverse foto insieme: "Tu sei l'amore mio" ha scritto e anche l'anno prima non è mancata una dedica: "Ti amo follemente". Un amore così, non ha bisogno di grandi riconferme.