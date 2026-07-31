Elodie e l’unfollow a Megan Ria, che ha baciato Franceska Nuredini: i social alimentano l’ipotesi della gelosia

Elodie ha smesso di seguire sui social la ballerina Megan Ria, che in passato ha baciato la sua fidanzata Franceska Nuredini. Questo gesto non è passato inosservato ed è subito diventato il pretesto per un’indagine sulla gelosia e ha alimentato i gossip.

Elodie ha smesso di seguire Megan Ria sui social. Un gesto apparentemente innocuo ma che è stato sufficiente per far scattare le "indagini" da parte dei followers. Non servono più foto di settimanali e paparazzi per alimentare i gossip, ma bastano i registrati degli utenti su Instagram. Nel caso della cantante, un bacio della fidanzata Franceska Nuredini con la ballerina, ex allieva di Amici, è diventata il pretesto per un'insolita analisi.

Elodie si è definita un "sergente" nelle sue relazioni sentimentali. In passato la cantante è stata fidanzata con Marracash e Andrea Iannone e aveva ammesso di tenere un "campanello d'allarme" acceso di fronte a determinati atteggiamenti del partner, pur non avendo mai espressamente raccontato di essere una persona gelosa. La relazione tra Elodie e Franceska Nuredini è stata ufficializzata sui social questa estate, quando la ballerina ha pubblicato alcuni scatti insieme scrivendo: "La mia fidanzata stupenda". In realtà erano mesi che le voci sulla frequentazione si facevano sempre più insistenti, tra vacanze dall'altra parte del mondo e progetti lavorativi. È stato proprio il lavoro a farle conoscere e avvicinare: Nuredini è una ballerina del corpo di ballo di Elodie e l'ha accompagnata durante il suo ultimo tour. Nel loro rapporto, tuttavia, potrebbe essersi insinuato un "terzo in comodo", un altro membro del corpo di ballo, la ballerina Megan Ria. In passato allieva di Amici, la 21enne ha un rapporto con entrambe le donne: ha iniziato a lavorare con la cantante alcuni anni fa, quando è stata protagonista del videoclip del suo singolo Tribale e in più occasioni si erano poi mostrate insieme, dimostrando una certa amicizia e complicità.

Poi è arrivato il rapporto tra Megan Ria e Nuredini e il dubbio si è insinuato. Le due ballerine si sono conosciute nel 2025, sempre durante il tour di Elodie, e hanno iniziato a legare sempre più. Tra loro sintonia, complicità e diversi baci sul palco (e fuori), raccontati anche sui social accompagnati da frasi come "Amore mio" e "Tu sei il mio sole, ti amo". Un'amicizia che poi si è allontanata dai "riflettori" quando Nuredini ha ufficializzato l'amore con Elodie.

Tuttavia, di recente, si è riaccesa l'ipotesi che il legame tra le due non fosse solamente amicizia perché Elodie ha smesso di seguire sui social proprio Megan Ria. Un gesto che potrebbe non avere un motivo preciso ma che potrebbe anche nascondere una certa gelosia della cantante, che si potrebbe essere accorta di alcuni comportamenti insoliti o di una vicinanza non gradita. Al momento nessuna risposta, ma l'amore tra Elodie e Nuredini potrebbe essere in qualche modo minacciato.