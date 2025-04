Raimondo Todaro sulla ex Francesca Tocca: “All’inizio ballavamo insieme ma non la sopportavo, era antipatica”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Raimondo Todaro ha parlato per la prima volta di Francesca Tocca dopo l'annuncio della rottura. La notizia della fine della loro storia d'amore era arrivata lo scorso gennaio con un messaggio congiunto su Instagram. Ospite del podcast Passi di danza, l'ex professore di Amici ha ripercorso l'inizio della sua storia d'amore con la ballerina professionista.

"Francesca Tocca mi stava antipatica, non la sopportavo"

Ai microfoni del podcast Passi di danza, Todaro ha parlato di come è nato il suo rapporto con Francesca Tocca. Inizialmente erano solamente partner di ballo e tra loro non fu di certo un colpo di fulmine: "Quando ho iniziato a ballare con lei, mi stava antipatica. Non la sopportavo perché ai miei occhi se la tirava da morire, a pelle non mi faceva simpatica. Però era un fenomeno, la più brava ballerina che c'era in Italia a mani basse. Quindi anche se mi stava antipatica, me la facevo andare giù".

Con il passare del tempo, però, si creò una certa chimica: "Conoscendola piano piano ho capito che era l'esatto opposto di come si presentava quando la vedi ballare. Una tenerona, estremamente sensibile e molto insicura, la sua era tutta una corazza. Nel ballo una tigre, nella vita un agnellino". Poi ha aggiunto: "Ha un carattere molto selettivo, però se la conosci ed entri in confidenza è la persona più simpatica del mondo". La scintilla tra loro è scoppiata 3 anni dopo, quando in realtà lei l'ha lasciato per cambiare partner di ballo: "Ho capito che provavo qualcosa". Fino a qual momento Tocca ha vissuto a casa di Todaro, trasferendosi da lui a Catania, in una situazione piuttosto insolita: "Aveva la sua cameretta, stava da me. Non capivo se era la mia ballerina, collega, sorella".

I motivi della rottura tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca

Francesca Tocca e Raimondo Todaro hanno annunciato la rottura con un messaggio pubblicato su Instagram lo scorso gennaio, anche se la decisione era stata preso tempo prima: "Abbiamo deciso di proseguire il nostro percorso di vita singolarmente". Il primo incontro quando avevano 16 anni, poi tra loro lunga storia d'amore coronata dalla nascita della figlia Jasmine. Ospite di Verissimo, la ballerina aveva spiegato i motivi che hanno portato alla fine del rapporto: "Abbiamo dato tutti noi stessi in questa relazione, abbiamo fatto tanto per cercare di salvare il matrimonio per il nostro bene e per quello della bambina. Però poi ci siamo resi conto che, più forzavamo la cosa, più ci stavamo facendo del male". E ha spiegato che ad oggi, tra loro, "c'è un bene che va oltre tutto", non escludendo un ritorno di fiamma.