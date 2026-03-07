Senhit vince San Marino Song Contest 2026 con Superstar: la classifica completa

La finale del San Marino Song Contest, condotta da Simona Ventura, ha dato il suo verdetto. Ha vinto la cantante Senhit. Sarà lei a partecipare alle selezioni dell'Eurovision Song Contest 2026. La canzone che si è aggiudicata la vittoria si intitola Superstar e include un cameo di Boy George, coautore della canzone e produttore, che salirà con lei sul palco a Vienna. La classifica dei cinque finalisti vede al secondo posto Kelly Joyce e al terzo posto Paolo Belli.

Chi ha vinto San Marino Song Contest 2026

Senhit ha vinto il San Marino Song Contest con la canzone Superstar featuring Boy George. Classe 1979, l'artista è nata a Bologna ma ha origini eritree. Agli inizi della sua carriera, Senhit ha messo il suo grande talento al servizio del musical poi, tassello dopo tassello, ha iniziato a coltivare una carriera solista. Nel mondo della musica, il suo è un nome già affermato. Ha collaborato, infatti, con artisti come Massimo Ranieri, Francesco Renga, Zucchero e Gaetano Curreri. Tra i suoi brani in inglese più amati: Rock me up e Don't call me. Attualmente è impegnata alla lavorazione del suo prossimo album. Senhit è un volto già noto per l'Eurovision Song Contest. Infatti, ha già partecipato nel 2011 quando ha rappresentato San Marino con la canzone Stand By. Era stata scelta anche nel 2020, ma l'evento non andò in onda. Infine, ha partecipato nel 2021 con il brano intitolato Adrenalina. In quel caso salì sul palco con Flo Rida e si classificò ventiduesima.

La classifica completa

Come dicevamo, dunque, Senhit feat. Boy George ha vinto il San Marino Song Contest con la canzone Superstar. Al secondo posto si è qualificata la francese Kelly Joyce. Al terzo posto, invece, troviamo Paolo Belli. Mentre per il quarto e quinto posto c'è stato un ex aequo con Maya Azucena e Inis Neziri. Di seguito la classifica completa con i cinque finalisti:

Senhit feat. Boy George con la canzone Superstar; Kelly Joyce con la canzone Oh La La; Paolo Belli con il brano Bellissima; Maya Azucena che ha cantato My Sin; Inis Neziri che ha intonato Aurora.

Gli altri premi della serata: a Dolcenera il premio della giuria di qualità

Nel corso della serata sono stati assegnati altri premi agli artisti presenti. La giuria di qualità, composta da Morgan, Red Ronnie e Iva Zanicchi ha premiato Dolcenera che ha portato sul palco del San Marino Song Contest il brano My love. L'artista salentina si è detta contenta della bella serata trascorsa in compagnia di tanti artisti. Ma per lei sono arrivate altre sorprese. La cantante, infatti, si è aggiudicata anche il premio Siae. La motivazione è stata che "continua ad arricchire il panorama musicale italiano”. In più, in diretta, è stata invitata al concertone del Primo Maggio. Il due mascherato Pellegrina Pibigas, invece, ha ottenuto il premio Ludovico Di Meo.