Fedez cancella alcuni dj set a causa del ricovero per l'emorragia interna A Causa del riposo che segue il ricovero per emorragia interna, Fedez ha cancellato alcuni dj set previsti per sabato13 luglio.

A cura di Redazione Music

Fedez ha cancellato alcune serate previste a causa del ricovero per emorragia interna a cui è stato sottoposto nei giorni scorsi. Lo ha comunicato lo stesso rapper in una storia su Instagram, rammaricandosi per non poter essere presente alle serate dove erano previsti dei suoi dj set: per ora l'annuncio è per l'annullamento di tre serate previste sabato, presumibilmente quelle in Calabria, dove il rapper avrebbe dovuto esibirsi. Dopo alcune storie in cui il cantante aveva dato dei chiarimenti riguardo il suo ricovero, smentendo un po' alcune voci che avevano cominciato a girare riguardo le sue cause, Fedez aveva annunciato lo stop.

Perché Fedez ha cancellato i dj set

"È con grande rammarico che mi trovo costretto ad annullare le tre date previste per sabato – ha scritto il rapper in una delle storie -. Ho bisogno di riposo e di recuperare un po' le forze". Il locale della provincia di Cosenza dove avrebbe dovuto tenere il dj set ha comunicato la cancellazione, dando appuntamento per sabato prossimo (ma senza specificare se ci sarà sempre Fedez): "Siamo spiacenti di informarvi che, a causa di un ormai risaputo problema di salute, Fedez non potrà esibirsi nella serata prevista per Sabato 13 Luglio al White Different Club. La salute del nostro artista è la nostra priorità e gli auguriamo una pronta guarigione" si legge nella nota.

Il cantante aveva anche spiegato che si stava preparando molto per preparare al meglio gli spettacoli con cui avrebbe dovuto girare l'Italia questa estate. In una storia postata poco prima, infatti, il rapper aveva scritto: "Devono valutare se posso fare gli show dj set previsti questa estate. Spero di sì perché non vedevo l'ora di suonare, l'altro ieri ero in studio a preparare lo show ed ero bello gasato. Speriamo almeno questo dai".

I motivi del ricovero di Fedez

Nei giorni scorsi Fedez aveva postato una foto dal lettino d'ospedale spiegando che si trovava al san Raffaele a causa di un'emorragia interna. Una volta dimesso, il rapper aveva spiegato ancora una volta cosa era successo, smentendo le voci che volevano altre cause: "Voglio fare un chiarimento sul mio stato di salute, visto che sto leggendo articoli basati sulla fantascienza, parlano di un mio abuso di alcol o droghe, e non è assolutamente così", specificando che era stato ricoverato per "l'ennesima emorragia interna dovuta al fatto che laddove sono stato operato per la rimozione del tumore sono più fragile nell'avere ulcere ed emorragie interne".