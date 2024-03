Pomeriggio 5, Myrta Merlino in dubbio per l’anno prossimo: “Veronica Gentili o Cesara Buonamici al suo posto” Stando ad alcune indiscrezioni, la prossima stagione di Pomeriggio 5 potrebbe non essere condotta da Myrta Merlino. I nomi papabili sarebbero quelli di Cesara Buonamici e Veronica Gentili, ma almeno si tratterebbe solo di rumors. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Mancano ancora pochi mesi e la prima parte della stagione televisiva può dirsi conclusa, ragion per cui non è strano sentir parlare di possibili cambiamenti a partire dal prossimo settembre. Per quanto riguarda Mediaset, in questi giorni si vocifera che alla conduzione di Pomeriggio 5, potrebbe non esserci più Myrta Merlino, ma l'azienda starebbe pensando ad un nuovo volto da posizionare nel contenitore pomeridiano di Canale 5. Al momento, i nomi circolati sono già piuttosto noti.

Le ipotesi su una nuova conduzione di Pomeriggio 5

La prima staffetta nello storico programma di Canale 5 ha visto protagoniste Barbara D'Urso, deposta dal ruolo di conduttrice, sostituita da Myrta Merlino. La giornalista di La7, dove conduceva L'Aria che tira, ha preso il timone della trasmissione pomeridiana Mediaset, provando a dare un taglio diverso all'impostazione che l'aveva preceduta, quindi più volto alla cronaca e all'attualità, meno all'intrattenimento. Stando a quanto riportato da Dagospia, il nome più caldo sarebbe quello di Cesara Buonamici. L'attuale vicedirettrice del Tg5, dopo l'esperienza da opinionista del Grande Fratello, potrebbe aver raggiunto quel grado di colloquialità necessario per condurre un programma pomeridiano, che strizza l'occhio anche ad argomenti di diversa natura. Secondo TvBlog, invece, il nome in questione sarebbe quello di Veronica Gentili. L'ex volto di Rete4 è passata quest'anno a Le Iene, per lei potrebbe essere una conferma anche piuttosto importante per la sua carriera.

Gli ascolti di Pomeriggio 5

Volendo entrare nel dettaglio, in termini di ascolti il passaggio da Barbara D'Urso a Merlino non è stato poi così inconsistente. La nuova conduzione, infatti, sembra non attrarre il pubblico quanto la precedente, con l'1,3% in meno di share. Un punteggio che, se paragonato all'andamento del principale competitor su Rai1, La Vita in diretta, rappresenta comunque un distacco non da poco, contando il numero complessivo dei telespettatori che con la storica conduzione D'Urso, superava il milione e mezzo, mentre con la stagione attualmente in onda, la media è scesa sotto il milione e mezzo. Una perdita che non ha compromesso le sorti del contenitore di Canale 5, ma che potrebbe aver dato dei pensieri all'azienda su una possibile sostituzione.