Chiara Ferragni svela la data del trasloco: quando sarà pronta la nuova casa a Milano Chiara Ferragni ha pubblicato sul suo profilo una serie di foto che mostrano i progressi dei lavori nel nuovo appartamento: “Piano piano sta prendendo forma”

A cura di Beatrice Manca

Per Chiara Ferragni e Fedez sarà un'estate dall'agenda piena. Francesca Ferragni infatti si sposa, e le due sorelle sono chiamate a farle da testimoni. Non solo: a Milano procedono i lavori della nuova casa. Solo ieri aveva mostrato le immagini del nuovo bagno, con una grande doccia per la cromoterapia. Poche ore dopo ha condiviso sul suo profilo alcune foto dei lavori che mostrano tutti i progressi svolti in questi mesi, svelando per la prima volta che la nuova abitazione sarà pronta in autunno.

Le nuove stanze della casa dei Ferragnez

Le prime foto della nuova casa dei Ferragnez

Nel corso dei mesi l'imprenditrice digitale ha condiviso con i follower alcuni dettagli sull'avanzamento della nuova casa, mostrando i nuovi ambienti. Dalle foto raccolte nel carosello possiamo vedere un'ampia scala a chiocciola e un terrazzo con vista sui tetti di Milano. Il nuovo appartamento infatti è un attico, molto più grande di quello attuale. Qualche settimana fa Chiara Ferragni ha portato anche i figli Leone e Vittoria nella casa in costruzione, mostrando loro le nuove stanze con parquet bicolore. Il progetto è curato dallo studio 13.1 Architecture & Decor dell'amico di sempre, Filippo Flora.

Chiara Ferragni

Quando sarà pronta la casa di Chiara Ferragni e Fedez

Inizialmente si pensava che la casa fosse finita per il rientro dalle vacanze, ma Chiara Ferragni ha annunciato che ci vorrà un po' più di tempo: la data prevista, salvo imprevisti, è la fine di ottobre. "Piano piano la nostra casa sta prendendo forma – ha scritto su Instagram accanto alle foto – sarà pronta (speriamo) a ottobre 2023". L'influencer ha sempre detto che non vede l'ora di arredarla: è in arrivo una nuova linea Chiara Ferragni Brand per la casa?