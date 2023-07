Chiara Ferragni mostra la nuova casa: il bagno sarà a effetto marmo con una enorme doccia Chiara Ferragni è tornata nella nuova casa milanese per seguire i lavori di ristrutturazione. Questa volta ha mostrato il bagno principale (al momento ancora non completato): sarà a effetto marmo e avrà una doccia con cromoterapia.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni è tornata a lavorare a pieno ritmo dopo aver viaggiato in giro per l'Europa tra l'addio al nubilato della sorella Francesca e i vari impegni professionali, primo tra tutti il torneo di Wimbledon a cui ha partecipato come testimonial di Ralph Lauren. Al di là degli shooting e delle giornate trascorse sul set, ha anche ripreso a seguire i lavori di ristrutturazione della nuova casa milanese. Dovrebbe trasferirsi lì con il resto della famiglia entro la fine dell'estate e non sorprende che proprio nelle ultime ore abbia rivelato il "work in progress" di uno degli ambienti: ecco come sarà il bagno principale.

La doccia per la cromoterapia a casa Ferragnez

Nelle ultime ore Chiara Ferragni è tornata nel cantiere della nuova casa per seguire i lavori di ristrutturazione (curati dallo studio 13.1 Architecture & Decor dell'amico Filippo Flora e del suo collaboratore Federico Sigali). Il bagno è quasi completo: stando alle prime foto, avrà le pareti a effetto marmo, una porta scorrevole a scomparsa, due diversi lavabo e dei mobili incassati nelle mura. Il "pezzo forte", però, sarà la doccia con una enorme cabina sempre a effetto marmo, caratterizzata da soffioni incassati nel muro, una panchina coordinata e le luci a led per la cromoterapia (delle quali al momento sono stati installati solo i supporti).

Il bagno patronale in ristrutturazione

Tutto quello che sappiamo sulla nuova casa dei Ferragnez

La nuova casa dei Ferragnez sarà sempre nel quartiere CityLife ma all'interno di uno dei complessi di fronte alle Tre Torri, le residenze Libeskind 2 ancora in costruzione. Il motivo per cui hanno avuto bisogno di una nuova abitazione? Innanzitutto i figli Leone e Vittoria stanno crescendo e necessitano di spazi più grandi. Come se non bastasse, Chiara e Fedez non saranno più inquilini ma proprietari, hanno infatti acquistato la loro prima casa di famiglia, un enorme attico a due piani con terrazza e piscina condominiale. Cosa sappiamo fino ad ora dell'abitazione? Avrà una meravigliosa vista su Milano, un romantico camino e delle originali stanzette per i bimbi. A questo punto, dunque, non resta che aspettare ancora qualche mese per ammirare l'opera completa.