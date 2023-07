Chiara Ferragni a Mykonos con le sorelle: tutte in minigonna per l’addio al nubilato di Francesca Le sorelle Ferragni sono a Mykonos per l’addio al nubilato di Francesca. Chiara e Valentina faranno da damigelle al matrimonio. Gambe in primo piano per tutte nella seconda serata sull’isola.

A cura di Giusy Dente

Le sorelle Ferragni a Mykonos

Il matrimonio di Francesca Ferragni si avvicina: a settembre sposerà il compagno Riccardo Nicoletti. Come di tradizione, anche lei è partita per il consueto viaggio di addio al nubilato. Assieme alle sorelle Chiara e Valentina e alle amiche, la promessa sposa si sta godendo Mykonos. Le ragazze alloggiano in un hotel di lusso e stanno testimoniando sui social il loro weekend di festa all'insegna di look trendy, tra danze e tuffi in piscina.

Francesca Ferragni con maxi scollatura

Il colore tradizionalmente associato alle spose è il bianco, che sarà anche il protagonista del look nuziale di Francesca Ferragni nel grande giorno. Non ha mostrato il vestito scelto, ma ha svelato che si tratterà di una creazione firmata Atelier Emé. Il brand la sta seguendo anche durante l'addio al nubilato, firmando i look della futura sposa e delle sorelle in vacanza (Valentina e Chiara saranno le damigelle nel giorno del fatidico sì).

Francesca Ferragni

A Mykonos, Francesca Ferragni ha dato avvio all'addio al nubilato in costume rigorosamente bianco. Bianco anche l'outfit della serata, in raso come quello di Valentina e Chiara: tutte creazioni firmate Atelier Emé. Poi, invece, ha cambiato stile puntando su un mini dress monocolore, in giallo, con maxi scollatura a V e drappeggio sul fianco.

Chiara Ferragni in Self–Portrait

Chiara Ferragni brilla coi cristalli

Dopo l'elegante abito da sera in raso con dettaglio cut-out sui fianchi, per la seconda serata a sull'isola Chiara Ferragni ha scelto un mini dress smanicato e girocollo, tempestato di micro cristalli colorati, in toni aranciati che sfumano dal giallo al rosa pesca. È come indossare un tramonto. È firmato Self-Portrait e costa 465 euro.

in foto: abito Self–Portrait

Valentina Ferragni col look floreale

Look floreale per Valentina Ferragni, durante il party a Mykonos. L'imprenditrice ha puntato su un completo firmato The Andamane composto da corsetto con stecche e minigonna asimmetrica, entrambi a base verde lime. I due pezzi costano rispettivamente 365 euro e 260 euro.