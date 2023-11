La nuova scarpiera di Fedez: oltre 100 sneakers divise per colore e 12 ripiani per le scarpe classiche I Ferragnez si sono ufficialmente trasferiti nella nuova casa e sui social stanno dando dei piccoli spoiler sull’arredamento scelto. Fedez ha aperto la sua enorme scarpiera con oltre 100 sneakers e dei ripiani dedicati alle calzature classiche.

I Ferragnez non hanno ancora terminato del tutto il trasloco ma hanno già cominciato a vivere stabilmente nella nuova casa milanese a City Life, quella che hanno acquistato da circa un anno ma che solo di recente hanno finito di ristrutturare. Complice il fatto che probabilmente sono ancora in fase di "assestamento", al momento non hanno creato ancora un reel col "tour ufficiale" delle diverse camere. Dopo aver salutato il vecchio appartamento con un video toccante, hanno però cominciato a condividere foto e Stories direttamente dalla nuova abitazione, rivelando qualche spoiler in esclusiva, dal maxi armadio di Chiara Ferragni alla parete con le foto di famiglia. In quanti hanno visto la nuova scarpiera da sogno di Fedez? Ecco le prime foto esclusive.

La passione di Fedez per le sneakers

Fedez non ha mai nascosto di avere la passione per le scarpe, anzi, ha sempre mostrato con un certo orgoglio la collezione di calzature accumulata negli anni e i modelli in limited edition che è riuscito ad accaparrarsi. Nella vecchia casa aveva ideato personalmente la scarpiera "scrigno", la cui particolarità stava nel fatto che una volta aperta rivelava tutte le calzature divise per modello. A spiccare, però, erano le sneakers rarissime (e costosissime) sotto teca che custodiva come veri e propri tesori. Ora, così come fatto da Chiara, ha un armadio molto più grande e non sorprende che ne abbia approfittato per dedicare un'intera camera alla scarpiera. Naturalmente non ha esitato a mostrare tutto sui social, facendo venire "l'acquolina in bocca" agli appassionati del genere.

La nuova scarpiera di Fedez

La scarpiera di Fedez divisa in 81 ripiani

La nuova scarpiera di Fedez occupa un'intera camera della sua cabina armadio: ha il pavimento verde a effetto marmo, è dotata di enormi specchi ed è divisa in diversi scaffali illuminati da luci a led, così da mostrare ogni dettaglio dei diversi modelli. Le scarpe sono tutte a vista e sono state disposte in modo ordinatissimo. Il lato destro è quello dedicato alle sneakers divise per colore: si parte dal bianco e si passa al verde, proseguendo col giallo, l'arancione, il rosso e l'azzurro. Gli scaffali posizionati di fronte all'ingresso sono riservati alle scarpe da ginnastica total black, mentre quelli sulla sinistra alle calzature classiche, dalle tradizionali stringate ai mocassini, fino ad arrivare alle slippers variopinte e ai sabot pelosi. La parte alta di questi ultimi ripiani è stata invece destinata ai cappelli, primi tra tutti quelli con la visiera disposti in ordine di sfumatura.

