Una tavola da surf Louis Vuitton nella nuova camera di Vittoria a casa Ferragnez: quanto costa I Ferragnez si sono trasferiti nella nuova casa di Milano. I bimbi hanno una cameretta ciascuno: quella di Vittoria è bianca e rosa (con dettaglio griffato).

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

I Ferragnez sono finalmente entrati nella nuova casa, pronti a trascorrervi il primo Natale: persino l'albero è già stato addobbato per rallegrare l'atmosfera e renderla perfettamente festosa. Un po' a malincuore, la famiglia ha salutato la casa in cui hanno vissuto negli ultimi cinque anni e mezzo, un posto che resterà per sempre nei loro cuori, a cui sono legati ricordi preziosi di momenti importanti. Ora, però, Chiara Ferragnez e Fedez coi loro due figli, Leone e Vittoria, sono pronti per questo nuovo capitolo di vita familiare. I bambini, in particolare, sono entusiasti delle loro nuove camerette, in cui dopo mesi di attesa hanno potuto finalmente giocare e dormire.

Come è fatta la cameretta di Vittoria

Circa un anno e mezzo fa Chiara Ferragni e Fedez hanno comprato casa e hanno dato il via ai lavori di ristrutturazione. L'imprenditrice ha supervisionato sempre tutto, sin da quando lo spazio era solo un enorme cantiere: poi, piano piano, ha condiviso con fan e follower la gioia di vedere il tutto che prendeva forma. Il soggiorno, l'ingresso, le stanze da letto, i bagni: ora tutto è pronto per accogliere la famiglia al completo, che infatti si è ufficialmente trasferita.

Da quando i quattro sono entrati nella nuova casa, Vittoria e Leone si stanno divertendo a esplorarne ogni angolo. Ma ovviamente, ciò che amano di più è godersi i giochi delle loro stanzette. Come ogni spazio della nuova abitazione di lusso, anche queste sono state finemente arredate. La cameretta di Leone ha la carta da parati a righe bianche e azzurre con oblò specchiati alle pareti. La stessa carta da parati c'è anche nella cameretta della sorellina, ma in bianco e rosa. Sono gli stessi colori del suo bagno personale: i bimbi, infatti, ne hanno uno ciascuno.

Louis Vuitton Sunset Skimboard

Quanto costa l'accessorio griffato nella stanza di baby V

Nella stanzetta della piccola di casa Ferragni spiccano tanti peluche giganti: due giraffe, un unicorno munito di rotelle che quindi è un giocattolo vero e proprio da "cavalcare". Alla parete spicca la Louis Vuitton Sunset Skimboard. È una tavola da surf in legno, colorata di rosa e arancione, con l'iconico monogram floreale della Maison ben visibile al centro in bianco. La Maison francese del lusso propone questo accessorio per lo sport da diversi anni e non è la sola. La tendenza è stata lanciata da Chanel e seguita poi anche da Dior. I modelli attualmente presenti sul sito ufficiale di Louis Vuitton hanno un prezzo di 10.300 euro. Il modello presente nella cameretta di Vittoria Ferragni, invece, è di una precedente collezione e si può ancora reperire online sui siti di alcuni rivenditori a un prezzo di circa 2000 euro.