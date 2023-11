Quanto vale il quadro della nicchia di marmo nella nuova casa di Chiara Ferragni La nuova casa di Chiara Ferragni e Fedez è una perla extra lusso. Tra gli arredamenti non mancano anche le opere d’arte, come il quadro mostrato dall’influencer su Instagram.

A cura di Arianna Colzi

Il quadro nella nuova casa di Chiara Ferragni e Fedez

La nuova casa di Chiara Ferragni e Fedez è pronta e i Ferragnez si preparano al trasloco. Dalle storie pubblicate dall'influencer, infatti, questa dovrebbe essere l'ultima settimana nella vecchia casa. Nel frattempo, nelle storie Instagram, l'imprenditrice digitale continua a mostrare i dettagli dell'arredamento, tra sculture personalizzate e lampadari da favola. Gli interni sono moderni e la casa sembra essere dotata di ogni comfort (tra cui una stanza cinema mozzafiato), ma non mancano anche quadri di grandissimo valore.

La teca con il quadro nella nuova casa dei Ferragnez

Quanto costa il quadro nella casa di Chiara Ferragni

In una piccola rientranza rivestita in marmo, poco prima della meravigliosa sala cinematografica, si trova una tela dal valore artistico inestimabile. Si tratta del "Ritratto virile in armatura" (olio su tela cm 56,5×46,59) realizzato da un maestro inglese del 17esimo secolo. Essendo l'autore anonimo non sappiamo chi fosse l'uomo ritratto nel quadro ma, dal periodo in cui è stato realizzato e dall'abbigliamento, possiamo dedurre che fosse un nobile alla corte inglese.

La tela "Ritratto virile in armature"

Stando a quanto riporta il sito della casa d'aste di Milano Il ponte, il quadro è stato messo sul mercato il 18 ottobre scorso. La valutazione iniziale era tra i 3mila e i 4mila euro: l'opera è stata venduta a 2.500 euro.

Chiara Ferragni nel suo soggiorno

Nello stesso post Instagram in cui è stato immortalato il quadro, Chiara Ferragni ha mostrato altre stanze della casa, dal soggiorno con il maxi divano panna circolare fino alla vasca in marmo in mezzo al bagno tutto specchiato.