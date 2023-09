L’hotel migliore del mondo è in Lombardia: è il Luxury Boutique Hotel Passalacqua sul lago di Como Il Passalacqua di Moltrasio è stato eletto miglior hotel del mondo dai 580 esperti del World’s 50 Best Hotels. Si tratta di un albergo ospitato in una residenza costruita nel 1787 sul lago di Como.

A cura di Enrico Spaccini

L’esterno dell’hotel Passalacqua (foto da Facebook)

È il Passalacqua di Moltrasio (Como) il miglior albergo del mondo secondo World’s 50 Best Hotels. La storica residenza costruita nel 1787 sul lago di Como è stata premiata a Londra nella prima classifica stilata da 50 Best nel settore viaggi. Inaugurato a giugno del 2022, il Luxury Boutique hotel Passalacqua ha battuto la concorrenza del Rosewood Hong Kong e del Four Seasons Bangkok sul fiume Chao Phraya.

"Sublime santuario per gli ospiti"

È stata la famiglia De Santis ad allestire quasi due anni fa il Passalacqua nella villa del XVIII secolo. A rendere l'hotel un'icona del lusso e dell'eleganza, però, non sono solo gli interni ricercati, ma anche i giardini terrazzati e la vista sul lago di Como.

Tim Brooke-Webb, amministratore delegato di The World's 50 Best Hotels, ha definito il Passalacqua un "sublime santuario per gli ospiti con scrupolosa dedizione al dettaglio di design, squisita ospitalità e magia distintiva".

La classifica è stata creata dai 580 esperti della World’s 50 Best Hotels Academy, ciascuno dei quali ha elencato le proprie sette preferenze tra gli alberghi in cui hanno soggiornato negli ultimi due anni.

Gli altri hotel italiani

Non c'è solo Como nei migliori 50 alberghi del mondo. Alla posizione numero 9, infatti, c'è il Four Seasons di Firenze che sorge all'interno del più grande giardino privato della città. Scendendo fino al 14esimo posto ci si imbatte nell'Aman di Venezia, che si affaccia proprio sul Canal Grande, mentre al 20esimo c'è l'hotel Le Sirenuse di Positano. Infine, al 21esimo c'è il Borgo Egnazia, un villaggio pugliese celebre per essere meta di star da tutto il mondo.

In generale, l'Europa è il continente che conta il maggior numero di hotel nella classifica, arrivando a 21. Al secondo posto c'è l'Asia con i suoi 18 alberghi, di cui però due sul podio.