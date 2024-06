Chiara Ferragni e l’ex manager Fabio Maria Damato erano insieme al matrimonio di Diletta Leotta

video suggerito

Non ci sono foto insieme, non ci sono tag sui social, ma la realtà senza fronzoli è questa: Chiara Ferragni e il suo ex manager e direttore generale Fabio Maria Damato erano al matrimonio di Diletta Leotta in qualità di invitati. Ma c'è di più. Secondo il portale d'informazione arcobaleno Gay.it, Fabio Maria Damato avrebbe accompagnato Chiara Ferragni al matrimonio della conduttrice Dazn e dell'ex portiere del Liverpool Loris Karius. La domanda nasce spontanea: ma non avevano litigato?

"Lui non sarebbe mai uscito dalla vita di Chiara Ferragni"

Secondo quanto rivelato da Gay.it, Fabio Maria Damato non è mai davvero uscito dalla vita e dagli affari di Chiara Ferragni. Nonostante le dichiarazioni ufficiali da parte dei rami dell'azienda, nonostante il silenzio e la cautela di entrambi, si parlava di continuo di un grande gelo tra di loro. Anche Fedez, ospite di Belve da Francesca Fagnani, aveva fatto sapere che proprio Damato sarebbe stato il principale responsabile dei problemi imprenditoriali di Chiara Ferragni. Nonostante tutto, Chiara non avrebbe mai davvero abbandonato uno dei suoi amici e consiglieri più stretti e affidati. Damato è uno di questi. Alla festa di matrimonio tra Diletta Leotta e Loriz Karius, Chiara e Damato sono arrivati insieme, ma lei ha evitato di farsi fotografare con lui, preferendo ballare con Diletta.

I vip che hanno partecipato al matrimonio di Diletta Leotta e Fabio Maria Damato

Diletta Leotta e Loris Karius hanno festeggiato il matrimonio con un grande party sull'isola di Vulcano, al Therasia Resort Sea & Spa. Sono stati tanti gli invitati Vip presenti: oltre Chiara Ferragni, c'erano Michelle Hunziker e la figlia Aurora Ramazzotti, Elisabetta Canalis, Elodie e poi Barbara Berlusconi, testimone di nozze. Un super evento che è stato super cliccato soprattutto sui social e su Internet.