Barbara D’Urso e Flavio Briatore, il nuovo gossip certificato da Alessi: “Si stanno frequentando” Il direttore di Novella 2000 certifica il gossip dell’anno: “Lui è molto preso, speriamo anche lei”.

Da giorni si parla di un flirt che avrebbe del clamoroso, non tanto per l'improbabilità della coppia (le combinazioni che sceglie Cupido sono infinite) quanto per il peso specifico che hanno questi due nomi: Barbara D'Urso e Flavio Briatore. Secondo il direttorissimo di Novella 2000, Roberto Alessi (grande amico di entrambi), non ci sono dubbi: la conduttrice di Pomeriggio Cinque e il magnate si stanno frequentando. Ci sarebbero tutte le conferme, secondo Roberto Alessi.

Il gossip: "Diciamo che lui…"

Barbara D'Urso e Flavio Briatore sono la presunta coppia che sta facendo impazzire i segugi del pettegolezzo. Lei, come si dice, arriva dalla fine della love story con Francesco Zangrillo mentre lui è da tempo un cuore libero. Sono stati visti e paparazzati mentre entrava in un hotel di lusso di Milano proprio in compagnia di Flavio Briatore. Un incontro che è stato quasi top secret. Come scrive Roberto Alessi su Novella 2000: "La conduttrice di Pomeriggio Cinque e Flavio Briatore si stanno frequentando e non sono usciti una sola volta. Diciamo che a lui piace. Lei sarebbe la donna ideale per lui. È bella, di successo. Ha una sua strada professionale ben definita, di certo non si fa abbagliare da Flavio. Sarebbero una coppia perfetta". Insomma, Alessi sembra quasi fare da sponsor a questa nuova coppia.

Le foto della notte insieme in hotel

Le foto della notte insieme in hotel sono state rilanciate da Diva e Donna per la prima volta. Era il 4 gennaio. L'anno si è aperto col botto per gli esperti e gli amanti del gossip. Lei, intanto, si gode la cattedra universitaria: professoressa per un giorno alla Iulm Food Academy. Il suo ruolo sarà centrale per un seminario sull'importanza del benessere e dell’immagine nella vita dei personaggi televisivi. Lui, invece, continua a girare il mondo tra l'Italia e i suoi resort.