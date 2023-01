Barbara D’Urso professoressa per un giorno all’Università, di quale corso si tratta Barbara D’Urso sarà presente in uno dei prossimi workshop organizzati dalla Iulm Food Academy, in collaborazione con il professore Nicola Sorrentino. La conduttrice tv presenzierà all’incontro incentrato sull’importanza del benessere e dell’immagine nella vita dei personaggi televisivi.

A cura di Ilaria Costabile

Barbara D'Urso prenderà parte anche ad un progetto organizzato da una delle università più prestigiose di Milano, ovvero la Iulm, il prossimo 23 gennaio presenzierà parlando in prima persona durante un workshop organizzato dalla Food Academy, insieme al professore Nicola Sorrentino.

Barbara D'Urso chiamata dall'Università

La conduttrice, infatti, terrà insieme al professor Sorrentino il workshop dal titolo "Il benessere e l'immagine, il ruolo dei protagonisti della tv" in cui si affronterà la tematica delle abitudini alimentari e di come queste ultime abbiano un peso specifico nella routine dei personaggi televisivi, chiamati ad avere una cura sempre maggiore della propria persona. Ed è così che tra i tanti volti che popolano il piccolo schermo è stata chiamata Barbara D'Urso, che presenzierà alla Iulm il prossimo 23 gennaio. La padrona di casa di Pomeriggio Cinque ha sempre mostrato, anche sui social, i vari momenti della sua giornata che inizia prestissimo, con una regolare attività fisica, che spazia dalla palestra, al pilates, alla danza, che è diventata una delle più grandi passioni di Barbara D'Urso.

Sonia Bruganelli e la notizia del corso alla Luiss

Non è il solo volto di Canale 5, però, a presenziare in una Università, dal momento che anche un'altra grande protagonista della tv di questi ultimi anni, ovvero Sonia Bruganelli, si vociferava avesse guadagnato una vera e propria cattedra. La moglie di Paolo Bonolis, infatti, come era stato riportato da Leggo, avrebbe dovuto prendere parte ad un corso organizzato dalla Luiss e da Tgcom, si tratta dell'Executive Programme in Creatività e Gestione dei Format Televisivi, al quale avrebbe dovuto partecipare in qualità di amministratore delegato della società SDL TV, che ha prodotto alcuni programmi notissimi in onda su Mediaset. La notizia è stata però smentita dall'opinionista del Grande Fratello Vip, che ha dichiarato: