Gabriella Labate grata a Barbara D’Urso: “Ero disperata e si è presa cura del mio dolore” Gabriella Labate ha raccontato la lunga e intensa amicizia con Barbara D’Urso. L’attrice e moglie di Raf, ha spiegato che la conduttrice di Pomeriggio Cinque le è stata accanto nei momenti più dolorosi della sua vita.

A cura di Daniela Seclì

Gabriella Labate e Barbara D'urso sono legate da una profonda amicizia. La conduttrice di Pomeriggio Cinque ha avuto sempre parole bellissime per l'attrice, moglie di Raf: "Io e Gabriella non siamo solo amiche, siamo praticamente sorelle". In queste ore, anche Labate ha voluto raccontare questa lunga e intensa amicizia.

Gabriella Labate racconta l'amicizia con Barbara D'Urso

Gabriella Labate ha raccontato, in un'intervista rilasciata a Nuovo, come Barbara D'Urso le sia stata accanto in uno dei momenti più dolorosi della sua vita, quello della morte del fratello:

Mio fratello Roberto è scomparso all’improvviso per un tumore al cervello e io non ero pronta a lasciarlo andare così. In quel periodo tante persone si sono allontanate da me e io mi sono sentita profondamente sola, anche se capisco che il dolore e la malattia fanno paura agli altri. In quei momenti così difficili, Barbara ha saputo starmi accanto condividendo con me quella sofferenza e senza mai lasciarmi. Io non smetterò mai di esserle grata per avermi teso la mano.

La conduttrice è corsa da lei, mentre era disperata

Gabriella Labate, poi, ha ricordato quando – in un momento di disperazione – chiamò l'amica Barbara D'Urso e lei non esitò a raggiungerla in aeroporto per offrirle il suo sostegno:

Leggi anche Barbara d'Urso conduce il confronto in tv in vista delle elezioni politiche

Una volta mi sono ritrovata chiusa nel bagno di un aeroporto con la valigia sulle ginocchia a chiedermi da cosa stessi scappando. Disperata ho chiamato Barbara e lei mi ha detto "Fermati! Dove sei? Arrivo subito!". Quella notte, nella mia camera d’albergo, mi ha rimboccato le coperte e si è presa cura di me e del mio dolore. Mi disse: "Io non ti chiedo nulla, ma devi sapere che io ci sono, sono qui con te". Quella frase mi ha scaldato il cuore.

Il legame tra loro, non si è mai affievolito. Ancora oggi, non appena ne hanno la possibilità, trascorrono delle lunghe serate insieme, in pigiama, mangiando cioccolata e confessandosi tutti i loro segreti.