Sonia Bruganelli diventa professoressa universitaria per un corso sulla gestione di format tv La produttrice e opinionista del GfVip sta per iniziare un percorso nel mondo accademico: insegnerà alla LUISS al corso Executive Programme in Creatività e Gestione dei Format Televisivi.

Continua il momento d'oro di Sonia Bruganelli. Da ormai due stagioni è al centro dei riflettori grazie al ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip che riverbera anche nelle altre attività, come quelle più personali, legate alle produzioni della sua web tv, la SDL TV. Ma c'è dell'altro: Sonia Bruganelli sta per cominciare una nuova avventura nel mondo dell'università. La 48enne, in virtù della sua grande esperienza, sarà tra i docenti dell'Executive Programme in Creatività, un corso organizzato dalla Luiss e da TgCom incentrato sulla gestione dei format televisivi. Sonia Bruganelli vi partecipa proprio perché ad di SDL TV.

Il corso

Il corso Executive Programme in Creatività e Gestione dei Format Televisivi: I nuovi contenuti dell’informazione e dell’intrattenimento partirà a febbraio 2023 e si articola in venti incontri totali. Le lezioni si terranno a Roma (ma possono essere seguite anche a distanza) e si rivolge a persone già impiegate nel mondo dell'audiovisivo, in particolare producers, assistenti di studio, assistenti alla regia, programmisti, autori, collaboratori ai testi, redattori, giornalisti, content manager, addetti stampa e content creator. Costa 5900 euro più IVA

Il curriculum di Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli si è laureata in Scienze della Comunicazione con una tesi sul Grande Fratello. Dal percorso universitario ha iniziato subito a lavorare dietro le quinte nel mondo della televisione. Nel 2005 apre la SDL, specializzata in casting in particolare dei programmi Ciao Darwin e Avanti un altro. È proprio la società di Sonia Bruganelli che si occupa di scovare i personaggi che popolano le trasmissioni di Paolo Bonolis. Nel corso del tempo, la SDL è diventata anche una web tv con una sua programmazione. Tra i format più seguiti: "I libri di Sonia" nel quale Sonia Bruganelli conversa liberamente e in maniera disimpegnata con uno scrittore.