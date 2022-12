“Sonia Bruganelli guadagna 12mila euro a puntata al GFVip”, la replica dell’opinionista È sui social che Sonia Bruganelli ha lanciato una frecciatina piccata ai suoi haters. Condividendo un post che le attribuisce un cachet da 12mila euro a puntata in studio con Signorini, l’opinionista ha subito smentito: “Fake news. Su Instagram dicono cose senza sapere di cosa parlano”.

A cura di Giulia Turco

La questione dei cachet nei grandi show televisivi fa sempre molto discutere. Dopo il caso di Orietta Berti al Grande Fratello Vip, la curiosità del pubblico si è scatenata anche su Sonia Bruganelli che, a differenza della collega, è intervenuta sui social per commentare il pettegolezzo.

Sonia Bruganelli smentisce il presunto cachet

È sul suo profilo Instagram che Sonia Bruganelli ha lanciato una frecciatina piccata ai suoi haters. Condividendo un post che le attribuisce un cachet da 12mila euro a puntata in studio con Signorini, l’opinionista ha subito smentito: “Ma non è vero”. Che sia di meno o di più? Non lo ha specificato, ma nel commentare il post ci ha tenuto a precisare che in questi casi non si tratta altro che di “fake news! Sono sempre più affascinata dalle pagine Instagram che scrivono quello che gli passa in mente senza avere nessuna idea delle cose di cui parlano”. La moglie di Paolo Bonolis d'altronde non è nuova a polemiche che riguardano il suo stile di vita, a partire dai viaggi sui jet privati, fino ai costosissimi abiti griffati indossati in studio che sono arrivati a superare i 60mila euro.

La polemica sul cachet di Orietta Berti

Al contrario della collega Orietta Berti non ha mai smentito né confermato le voci sul suo presunto cachet. Eppu, qualche settimana prima, una polemica simile aveva travolto l’opinionista alla quale era stato attribuito un cachet stellare pari a 10mila euro per puntata, per un totale di 50mila euro per l'intera edizione che finirà a marzo 2023. D’altronde in un’intervista al Messaggero la cantate non ha mai nascosto di essersi messa da parte un bel guadagno negli ultimi anni: “Soldi. Tanti. E oltre al ruolo da opinionista al Grande Fratello Voi, anche uno show tutto mio, in due puntate, di cui stiamo definendo i dettagli”.