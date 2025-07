video suggerito

Anticipazioni seconda puntata di Temptation Island 2025: Alessio Loparco chiede di rivedere Sonia Mattalia Colpo di scena nella seconda puntata di Temptation Island, in onda su Canale 5 giovedì 10 luglio. Alessio Loparco, che aveva lasciato il villaggio dopo essersi rifiutato di partecipare al falò di confronto, ha chiesto di rivedere la compagna Sonia Mattalia. Non sa, però, che all’avvocata è stato concesso di restare nel programma. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Stefania Rocco

Colpo di scena nella seconda puntata di Temptation Island 2025, in onda giovedì 10 luglio in prima serata su Canale 5. Come anticipato da Dagospia, il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia dedicherà ancora ampio spazio alla coppia formata da Alessio Loparco e Sonia Mattalia.

Com’è noto, Sonia ha chiesto un falò di confronto anticipato ad appena due giorni dall’ingresso nel villaggio. Una decisione motivata dal comportamento del compagno che, pur dichiarando di essere molto interessato all’esperienza televisiva (le telecamere, ormai è evidente, erano il suo vero obiettivo), si è lasciato andare ad affermazioni gravi, arrivando ad ammettere di non essere certo di aver mai amato davvero la fidanzata.

La richiesta di falò anticipato da parte di Sonia Mattalia

Colpita da quelle parole, e soprattutto dall’atteggiamento di Alessio — che non ha nascosto la propria attrazione per ragazze più giovani con cui, come ha dichiarato, avrebbe voluto fare l’amore — Sonia si è rivolta a Filippo per chiedere un confronto immediato. Alessio, di fronte alla richiesta della compagna, è andato in crisi. “Se mi ama, non può togliermi questa occasione. Questo programma me lo sono studiato nella testa”, ha detto tra le lacrime, sconvolto dall’idea di dover lasciare il villaggio che sognava di vivere per tre settimane. Per questo motivo, ha deciso di non presentarsi al falò.

Le anticipazioni della seconda puntata

Secondo quanto rivelato da Dagospia, Alessio non è tornato subito a casa: ha trascorso alcuni giorni in una zona isolata del villaggio, lontano dalle telecamere, in attesa di nuove comunicazioni rispetto al suo percorso. Ignorava però che a Sonia era stato offerto di restare nel programma insieme alle altre fidanzate.

Nel corso della puntata in onda giovedì 10 luglio, Alessio avrà un momento di ravvedimento e chiederà di incontrare la compagna per capire cosa prova e conoscere le sue intenzioni. Sonia accetterà il confronto? E soprattutto, come reagirà Alessio quando scoprirà che proprio a Sonia è stata concessa la possibilità di continuare l’esperienza che lui desiderava più di ogni altra cosa?