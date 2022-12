GFVip, Giaele: “Sonia Bruganelli salva Antonella come faceva con Soleil l’anno scorso” Giaele De Donà avanza un’ipotesi secondo cui Sonia Bruganelli starebbe appositamente salvando Antonella Fiordelisi.

Dopo la puntata del Grande Fratello Vip andata in onda sabato 17 dicembre i gieffini commentano quanto è accaduto e alcuni iniziano a fare delle congetture in merito anche ai comportamenti delle opinioniste. Giaele De Donà, parlando con Micol Incorvaia, parla di una sua teoria, che ha come protagonista Sonia Bruganelli.

L'ipotesi di Giaele De Donà su Sonia Bruganelli

Secondo la gieffina, Sonia Bruganelli starebbe mettendo in atto una strategia, già attuata lo scorso anno con Soleil Sorge, che in ogni puntata finiva per essere la sua preferita, con Antonella Fiordelisi. L'opinionista, infatti, ha attaccato apertamente sia Giaele De Donà che Oriana Marzoli, salvando invece la ex schermitrice e a questo proposito riflette con Micol dicendo:

Sembra che ti stia rifacendo la stessa cosa dell'anno scorso di Soleil, tutti erano contro Soleil e lei le dava l'immunità, quindi magari visto che lei vede che ci sono sempre più persone che la pensano comunque male di Antonella, giustamente, anche perché comunque fa l'opinionista non è che può stare zitta, allora dice che si è creato un gruppo contro, ma quale gruppo, semplicemente siamo tante persone diverse che tra l'altro non c'entrano niente tra di loro.

Sonia Bruganelli contro Giaele e Oriana

Dopo la querelle con Edoardo Donnamaria, con il quale la relazione sembra ormai essere sul punto di chiudersi in maniera definitiva, Antonella Fiordelisi è osteggiata da gran parte della Casa e anche il pubblico non sembra sostenerla come prima. Sarebbe questa la motivazione, secondo Giaele, che ha spinto Sonia Bruganelli a prendere le sue parti sapendo di creare dinamiche esplosive nella dimora di Cinecittà. L'opinionista, infatti, si era apertamente schierata contro Giaele e Oriana, che si sono coalizzate contro Antonino Spinalbese dicendo: "Di cosa stiamo parlando, sono totalmente ridicole".