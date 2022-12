Giaele e Oriana fanno squadra contro Antonino al Gf Vip: “Mi viene da vomitare, non lo sopporto” Giaele De Donà e Oriana Marzoli hanno deciso di coalizzarsi contro Antonino Spinalbese al Grande Fratello Vip: “Quando andrà via Ginevra Lamborghini, lo ignoreremo”.

A cura di Stefania Rocco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Le attenzioni che Antonino Spinalbese sta dedicando a Ginevra Lambnorghini, a scapito dell’amica Giaele De Donà e dell’ex flirt Oriana Marzoli, hanno finito per infastidire queste ultime. Proprio nelle ultime ore, la moglie di Bradford Beck e la concorrente venezuelana hanno deciso di coalizzarsi contro l’ex compagno di Belén Rodriguez. A scatenare il fastidio di Giaele è stato, in particolare, l’atteggiamento tenuto da Antonino nei suoi confronti a proposito della lite con Alberto De Pisis.

Perché Giaele De Donà ha deciso di allontanarsi da Antonino Spinalbese

Giaele ha spiegato a Oriana i motivi per i quali ha scelto di allontanarsi da Antonino: “Stava parlando con Ginevra e io gli ho detto ‘dai per Natale potresti far pace con Alberto’. Poi si è messa anche Ginevra a dirglielo. Però lui stava raccontando la storia tra lui e Alberto dando ragione solo a se stesso. Non stava raccontando la verità e io in molte occasioni ero con loro e ho visto tutto. Quindi gli dicevo ‘non è vero Antonino non è successo proprio così’”. Di fronte alla presa di posizione di Giaele a favore di Alberto, Antonino avrebbe perso la pazienza:

A un certo punto mi fa ‘basta Giaele mi hai rotto i cog***i ogni volta che litigo con qualcuno mi vuoi sempre far fare pace’. Tanto che Ginevra ha pure detto ‘io do ragione a Giaele queste sono litigate inutili, quindi dovresti far pace. Cioè io cerco di fargli chiarire le cose con un amico di tre mesi e questo mi risponde in questa maniera brutta. E a lei invece non ha detto nulla zero. Come quando gli ho detto che quando lui sta male io ci sono sempre. Lui mi fa ‘sì certo perché sei tu a venire e fai la zabetta’. Della serie ‘chi tu vuole sei tu che vieni’. Sta sempre con Ginevra, ma appena lei uscirà lui non avrà più con chi stare e ritornerà da noi. E a quel punto dobbiamo fargli un bel ciaone.

Oriana Marzoli: “Se penso di averlo baciato, mi viene da vomitare”

Il giudizio di Oriana, che con Antonino ha avuto un flirt vero e proprio, è stato addirittura più severo di quello di Giaele: “Sì, dobbiamo lasciarlo stare quando uscirà lei. Che schifo guarda, mi viene da vomitare non lo sopporto. Mi pento davvero di tutto. Se penso che mi sono baciata con lui mi viene da vomitare. Si sente il fenomeno il migliore e si comporta malissimo. Forse si comporta male con noi per far vedere che vuole solo lei”.