“Impedisci ad Antonino di vedere sua figlia”, Belen risponde piccata alle accuse Sui social c’è chi accusa Belen di non far recapitare notizie e fotografie di Luna Marì al padre Antonino, concorrente al GFVip. “Tre mesi nella casa e non gliel’hai ancora fatta vedere”, scrive un utente. Lei rispedisce le accuse al mittente.

A cura di Giulia Turco

Belen Rodriguez e la piccola Luna Marì stanno cercando di riprendersi dall’influenza australiana che in questi giorni le ha costrette a casa. La showgirl spera di riprendersi in tempo per registrare la prossima puntate de Le Iene, nel frattempo aggiorna i suoi fan sul suo stato di salute e risponde piccata a chi tira in ballo Antonino Spinalbese.

La replica di Belen a chi la accusa di non far vedere la figlia a Spinalbese

Un tenerissimo video di mamma e figlia fa il pieno di like su Instagram. Entrambe malate ma sulla via di guarigione, si mostrano ai fan e Belen risponde ai tanti commenti di chi le augura di riprendersi presto mandando un tenero saluto alla figlia. C’è anche chi, tra gli utenti, la accusa di essere la responsabile delle notizie che Antonino Spinalbese, concorrente al GFvip, non avrebbe ancora ricevuto su Luna Marì. “Belen non essere cattiva, falla vedere ad Antonino, è il suo papà e Luna è bellissima”, scrive qualcuno. “Manda una foto al padre che sta al Grande Fratello da quasi tre mesi e ancora non gliel’hai fatta vedere. Sarebbe un bel gesto per lui”, commenta qualcun altro. “Nessuno lo ha mai vietato”, è la risposta piccata di Belen.

Il silenzio di Belen su Antonino al GFVip

Com’è ormai noto, Belen avrebbe deciso di non immischiarsi nelle dinamiche televisive che hanno reso protagonista di questa edizione del GFvip Antonino Spinalbese. Si dice che la showgirl abbia persino fatto avanti una diffida verso il programma di Signorini perché non si parli di lei nello specifico. Una versione, che tuttavia non è mai stata confermata dalla diretta interessata. È pur vero che per Antonino non è ancora arrivata una sorpresa particolarmente attesa dall’esterno, ma ciò non toglie che nel segreto del confessionale Spinalbese potrebbe aver sentito Belen per alcuni aggiornamenti sulla piccola e che potrebbe aver visto Marì magari tramite videochiamata.