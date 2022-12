Belen Rodriguez: “Io e Luna ci siamo prese l’influenza australiana, reparti pediatrici affollati” Belen Rodriguez ha lanciato un appello ai genitori che hanno figli piccoli: “Io e Luna ci siamo prese credo la variante australiana che è tostissima. Proteggete i vostri bambini perché i reparti pediatrici sono affollati di bimbi con problemi respiratori che comporta questa variante”. Fanpage.it apprende che la conduttrice sarà regolarmente a Le Iene stasera.

A cura di Redazione Spettacolo

Belen Rodriguez si è ammalata insieme alla sua piccola Luna Marì e ha deciso di condividere la loro parziale ripresa su Instagram. Abbracciata alla secondogenita, mentre Santiago gironzola per casa cercando di distrarla dal malessere, la conduttrice ha lanciato un appello ai genitori che hanno figli molto piccoli: "Riprendendo le forze, ma qualche sorriso inizia ad uscire. Io e Luna ci siamo beccate una brutta influenza e stiamo cercando di tornare in sesto, credo ci siamo prese la variante australiana che è tostissima. Proteggete i vostri bambini perché i reparti pediatrici sono affollati di bimbi con problemi respiratori che comporta questa variante".

Belen Rodriguez condurrà regolarmente Le Iene stasera

In un'altra story su Instagram ha fatto chiarezza sulla sua partecipazione a Le Iene di stasera, martedì 13 dicembre: "Ciao a tutt*. Io e Luna ci siamo beccate una brutta influenza e stiamo cercando di tornare in sesto! Incrociamo le dita per affrontare al meglio la puntata di domani de Le Iene". Fonti vicine al programma però riferiscono a Fanpage.it che Belen Rodriguez sarà regolarmente alla conduzione insieme a Teo Mammucari per l'ultima puntata del 2022.

Antonino Spinalbese ha chiesto di vedere Luna Marì al Gf Vip 7

Intanto, il papà Antonino Spinalbese continua la sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 7, completamente ignaro dell'indisposizione momentanea della sua piccola Luna. Proprio nel corso dell'ultima puntata, il concorrente ha espresso come desiderio da appendere all'albero di Natale quello legato alla possibilità di vedere sua figlia. Chissà se in occasione dello scarto natalizio previsto in ogni edizione, gli autori non decidano di richiedere un breve video a Belen Rodriguez in cui Luna Marì accenni un saluto al papà recluso nel noto reality show.