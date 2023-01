Sonia Bruganelli: “Non vivo in funzione di un uomo. Se mi lasciassi con Paolo conterei su me stessa” Sonia Bruganello, in un’intervista al settimanale F, parla della necessità di contare su se stessa anche nel momento in cui dovesse mai lasciarsi con suo marito Paolo Bonolis.

A cura di Ilaria Costabile

Sonia Bruganelli è ormai diventata un personaggio piuttosto chiacchierato tra quelli che abitano il piccolo schermo, dopo aver ricoperto con fierezza il ruolo di opinionista del Grande Fratello Vip, ha dimostrato di essere una donna in grado di dire sempre la sua in ogni circostanza. In un'intervista rilasciata al settimanale F, ha raccontato di aver costruito se stessa, passo dopo passo, e di non aver mai pensato di poter dedicare la sua vita ad un uomo, anche quando si tratta di suo marito, Paolo Bonolis.

La storia con Paolo Bonolis

La loro storia d'amore, d'altra parte, è iniziata dopo un incontro avvenuto per caso, quando lei era ancora impegnata, ma pian piano portarono avanti la loro conoscenza, anche perché tra loro c'è una grande differenza d'età. Sonia Bruganelli, quindi, racconta

All’inizio non ho detto niente a nessuno: ero fidanzata con un altro e non pensavo potesse diventare una cosa importante. Quando però uscì la copertina di un giornale scandalistico con un nostro bacio mi sono trovata a dover dare due spiegazioni: al mio fidanzato, e a mio padre. Con il secondo è stato, paradossalmente, più difficile. All’inizio papà era terrorizzato sia per l’età che per i figli, però Paolo in quel frangente è stato molto bravo: è venuto subito a conoscerlo e da quel momento hanno sempre avuto un bellissimo rapporto.

Eppure, non è stato un innamoramento fulmineo, anzi, è stata una cosa graduale: "Ha saputo conquistarmi con grande perseveranza, mi regalava libri, mi ha preso “di testa” anche se il mondo della tv può essere un incubo per una coppia. In quel periodo lui si era da poco lasciato con Laura (Freddi, ndr) e conduceva Beato tra le donne con un cast di 500 ragazze molto “agguerrite”. Io, prima di diventare donna, ero una ragazza fragile ma Paolo è il tipo che, fuori dal lavoro, fa capire alle altre con un solo sguardo che non hanno possibilità, ti tiene distante dieci metri".

L'importanza di contare su se stessi

La loro coppia, negli anni, è sempre stata al centro di chiacchiericcio per il loro modo di vivere il matrimonio senza gabbie, ma riconoscendo la singolarità l'uno dell'altra, lasciandosi anche i propri spazi. Un concetto a cui Sonia Bruganelli è particolarmente legata e, infatti, aggiunge: "Contare sempre e solo su me stessa. Anche se sono sempre stata in coppia, non ho mai sentito di esistere in funzione di un uomo. Se un giorno non dovessi stare più con Paolo, rimarrò comunque quella che va a trovare i suoi figli, Stefano e Martina, e i miei nipoti, perché li considero tali, a prescindere da lui".