Alfonso Signorini: “Sonia Bruganelli mi ha mandato la foto di un bono”, la reazione di Paolo Bonolis Alfonso Signorini ha riaccolto Sonia Bruganelli in studio al Grande Fratello Vip con una “sorpresa” per lei. Ha mostrato la foto di un uomo, che l’opinionista gli avrebbe mandato da New York. Pronta la reazione di Paolo Bonolis.

A cura di Daniela Seclì

Sonia Bruganelli è tornata al suo ruolo di opinionista del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini l'ha accolta con uno scherzetto. Il conduttore ha mostrato la foto di un uomo di bell'aspetto. Sarebbe stata la stessa Sonia a inviargli lo scatto da New York. Pronta la reazione di Paolo Bonolis.

La verità sulla foto dell'uomo misterioso nel negozio di New York

Alfonso Signorini ha accolto Sonia Bruganelli ammettendo di avere sentito la sua mancanza. Poi, ha svelato la "sorpresa" che aveva in serbo per lei: "Questa donna mi è mancata, nonostante tutto, mi sei mancata un sacco. Però New York ti ha fatto bene, hai una bella cera. A proposito di New York, cara Sonia, so che hai fatto molto shopping. So che hai svaligiato il negozio di un celebre marchio di scarpe sportive". Mentre l'opinionista sembrava non avere idea di dove volesse andare a parare, il conduttore ha continuato:

Ho ricevuto una lettera da New York da parte di un signore che ti mostro in questa fotografia. Lo vediamo in tutto il suo splendore e lui mi ha scritto: "Caro Alfonso, ho conosciuto una signora italiana molto ricca, lei mi scagliava delle occhiate pazzesche. Per avere un po' di sconto mi ha detto che lavora con te. Io vorrei ritrovare nella mia vita questa signora. Le dici di chiamarmi?".

Sonia Bruganelli è scoppiata a ridere, poi ha spiegato: "Diciamo la verità, tu mi hai detto: "Se vai ai negozi di articoli sportivi, che sono sempre pieni di boni, mandami una foto" e io ti ho mandato la foto". Alfonso Signorini l'ha punzecchiata: "Mi hai detto: "Guarda che bono questo". Ma Bruganelli ha smentito: "Io ti ho detto: ‘Bono così o di più?' e tu ‘Puoi fare di meglio'". Il conduttore, tuttavia, non ne ha voluto sapere di indietreggiare: "Mi hai scritto: ‘Sono pazza di lui'". E Sonia: "No, sono pazza di te, c'è gente che guarda a casa". Il conduttore ha concluso: "Paolo stai tranquillo, ti è fedele nei secoli".

La reazione di Paolo Bonolis

La trasmissione è andata avanti. Poi, Alfonso Signorini ha notato che Sonia Bruganelli era intenta a inviare dei messaggi, per cui le ha chiesto con chi stesse parlando. L'opinionista ha fatto sapere: "C'è Paolo che non ha ancora capito chi fosse quello che hai fatto vedere tu. Grazie. È roba di Alfonso, non c'entro niente io". E Signorini: "Chiedi a me Paolo".