Barbara D’Urso su Flavio Briatore: “Siamo usciti un pò di volte con amici, è un uomo interessante” Barbara D’Urso è tornata a parlare del presunto flirt con Flavio Briatore. Dopo che il noto imprenditore aveva messo le mani avanti riguardo al loro rapporto, la conduttrice di Pomeriggio 5 sembra non volersi sbilanciare troppo: “Siamo usciti un pò di volte con altri amici, da soli non me lo ricordo. Ho scoperto un uomo interessante”.

A cura di Elisabetta Murina

Barbara D'Urso torna a parlare della presunta frequentazione con Flavio Briatore. Intervistata da Il Corriere della Sera, la conduttrice (che a breve debutterà anche come attrice teatrale) ha spiegato come vanno davvero le cose con il noto imprenditore, ex compagno di Elisabetta Gregoraci e padre del piccolo Nathan Falco.

"Siamo usciti un pò di volte"

La conduttrice di Pomeriggio 5 è da sempre piuttosto riservata sulla sua vita privata. E, infatti, anche in questo caso ha preferito non sbilanciarsi troppo, pur intenzionata a fare chiarezza sulle indiscrezioni circolate sul suo conto. Alla domanda che la giornalista Candida Morvillo le ha rivolto, cioè "sta uscendo con Flavio Briatore?", Barbara D'Urso ha risposto: "Siamo usciti un pò di volte con altri amici". Poi ha aggiunto: "Da soli non me lo ricordo". Risposte che lasciano ancora un certo alone di mistero circa i reali rapporti tra i due che forse potrebbero diventare (ammesso che non lo siano già) una delle coppie più chiacchierate di questo 2023.

Quel che è certo, e che traspare anche dalle parole della conduttrice Mediaset, è la sua stima nei confronti dell'imprenditore. Stima che è arrivata solo in un secondo momento e non fin dal primo incontro: "Avevo un pregiudizio, non credevo mi stesse simpatico. Invece, ho scoperto un uomo interessante, un ottimo padre, che segue tantissimo Nathan. Ma sto dicendo questo, non altro".

La versione di Flavio Briatore

Tra le pagine di Novella 2000, anche Briatore aveva dato la sua versione riguardo al presunto flirt con la nota conduttrice: “Una love story in corso tra me e Barbara D’Urso? Per quanto mi riguarda, l’unico legame che ho ora è quello inossidabile con mio figlio Nathan Falco”. Ciò non toglie che i due potrebbero comunque essere nel pieno di un'amicizia speciale o comunque di un rapporto destinato a sfociare in qualcosa di più, con i loro spazi e con il dovuto riserbo che caratterizza entrambi. A lanciare il gossip, proprio in questi termini, era stato Roberto Alessi che sul suo settimanale aveva scritto: “La conduttrice di Pomeriggio Cinque e Flavio Briatore si stanno frequentando e non sono usciti una sola volta. Diciamo che a lui piace Lei sarebbe load donna ideale per lui…”.