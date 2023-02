Il San Valentino di Flavio Briatore è stato senza Barbara D’Urso: le foto in barca con “amiche” Per San Valentino, Flavio Briatore ha deciso di partire per i Caraibi a bordo di uno yacht di lusso. A paparazzarlo il settimanale Chi. Al fianco dell’imprenditore ci sono amici e diverse ragazze, ma nessuna traccia di Barbara D’Urso. Alcuni gossip sostenevano che i due si stessero frequentando.

A cura di Elisabetta Murina

Foto di Briatore dal settimanale Chi

Flavio Briatore ha trascorso San Valentino concedendosi un pò di relax nelle cristalline acque dei Caraibi. Il noto imprenditore, dopo aver festeggiato il compleanno della ex moglie Elisabetta Gregoraci, è volato verso l'isola di Saint Barth e si è imbarcato su uno yacht da sogno. Il settimanale Chi lo ha paparazzato durante la giornata, trascorsa insieme ad alcune ragazze e amici.

Il San Valentino di Flavio Briatore ai Caraibi

Come mostrano le immagini, l'imprenditore ha deciso di scappare dalla città per godersi il sole e il mare dei Caraibi. É partito in direzione Saint Barth dopo aver festeggiato il compleanno della ex moglie Elisabetta Gregoraci, che nel frattempo è volata a Parigi insieme al compagno Giulio Fratini. Briatore non è solo a bordo dello yacht: con lui ci sono alcune ragazze, dall'identità non nota, ma come scrive il settimanale di Signorini dall'aspetto "molto sexy". Dagli scatti si vede l'uomo che prende il sole e si rilassa immerso nel blu delle acque cristalline, della pace e del silenzio.

Foto dal settimanale Chi

E il presunto flirt con Barbara D'Urso?

Briatore, nelle foto appena pubblicate da Chi risalenti a San Valentino, non appare al fianco di nessuna donna in particolare. Questo lascia intendere che al momento sia single e che anche le voci del presunto flirt con Barbara D'Urso siano ormai una storia archiviata. Alcune indiscrezioni sostenevano che i due si stessero frequentando, ma della conduttrice, al suo fianco, non c'è nessuna traccia, nemmeno nel giorno dedicato agli innamorati. "Siamo usciti un pò di volte con amici, lo trovo un uomo interessante", aveva dichiarato lei in una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera. Insomma, non una conferma ufficiale ma, di fatto, nemmeno una smentita totale alla possibilità di portare avanti una conoscenza più approfondita.