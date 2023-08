Regolamento Grande Fratello 8: “Niente più fandom sui social, pena la squalifica del concorrente” Stando alle indiscrezioni, i vertici Mediaset starebbero mettendo a punto un rigido regolamento per la nuova edizione del GF di Signorini, che sarà molto meno social. Ai concorrenti inoltre sarà impedito di sfruttare la visibilità: “Per contratto concessa solo un’intervista in radio e una a Verissimo”.

A cura di Giulia Turco

Rigore e disciplina, professionalità e niente trash. Sono le linee guida imposte dai vertici Mediaset per la nuova edizione del Grande Fratello, che si prospetta come una vera e propria ventata di novità. Ai concorrenti sarà imposto non solo di collaborare con le faccende domestiche, ma anche di limitare per l'intera durata del programma i comportamenti che possano risultare provocatori anche da un punto di vista sessuale. Le intenzioni di Piersilvio Berlusconi, d’altronde, erano state chiare sin dal finire della scorsa edizione, quando episodi di volgarità sono stati puniti e lo sfruttamento della visibilità dei protagonisti limitato.

Un Grande Fratello meno social dello scorso anno

Ora, stando alle indiscrezioni rivelate dal blogger e autore tv Gianluca Paganotti tramite la pagina Mondo Tv 24, l’ad Mediaset e i suoi collaboratori starebbero mettendo a punto un regolamento rigido che i concorrenti, ma anche il pubblico da casa, saranno tenuti a rispettare. Per evitare infatti il proliferare di battaglie mediatiche via social, i vertici dell’azienda minacciano la squalifica del concorrente, qualora la sua fandom si riveli aggressiva. “Questo Grande Fratello sarà meno social dei precedenti. Attenzione alle pagine ‘fans’ che litigano tra di loro, potrebbero vedere la squalifica ferro loro beniamino, che sia un Nip o un Vip”. Di conseguenza, presumibilmente ci sarà meno spazio anche insieme studio per i sostenitori sfegatati. Come dimenticare la fan dei Donnalisi in lacrime in studio davanti alle telecamere? Ecco, sarà difficile immaginare di nuovo scene simili.

L’esclusiva sulle interviste riservate al gruppo Mediaset

È stato chiarito, inoltre, che non sono ben graditi i personaggi e gli influencer che intendono sfruttare la visibilità del reality per interessi personali. No, dunque, a ospitate continue nei salotti tv e alle interviste a raffica sulle testate giornalistiche. Lo prevederà il contratto dei c concorrenti, a quanto pare. “Il contratto dei Vip è solo per partecipazione al Grande Fratello, un’intervista su un’emittente radiofonica del gruppo e una chiacchierata a Verissimo con la Toffanin”, si legge su MondoTv24. Regole più severe anche perché verrà squalificato dal gioco. Chi mostra atteggiamenti atti ad innescare una lite verrà squalificato senza passare nemmeno dallo studio di Signorini e precludendosi l’opportunità delle due interviste concesse dall’azienda.