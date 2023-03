Clizia Incorvaia e la frecciatina a Antonella: “Micol accanto ha un vero uomo, non uno schiavo” Via Instagram, Clizia Incorvaia ha commentato il faccia a faccia tra Antonella Fiordelisi e la sorella Micol, avvenuto nella puntata del 27 marzo del GF Vip: “Micol ha accanto un vero uomo, non uno slave”, il riferimento è al fidanzato di Antonella, Edoardo Donnamaria. La storia è stata cancellata poco dopo.

Il faccia a faccia tra Micol Incorvaia e Antonella Fiordelisi, avvenuto nel corso della puntata del 27 marzo del Grande Fratello Vip, ha scatenato migliaia di commenti sui social. Tra questi, anche la mamma di Edoardo Tavassi, Emanuela Fuin, e la sorella di Micol, Clizia, che hanno lanciato frecciatine ad Antonella.

La frecciatina di Clizia Incorvaia ad Antonella

Clizia Incorvaia ha seguito in diretta lo scontro tra Micol e Antonella e sul suo profilo Instagram ha commentato quanto accaduto. In particolare, ha condiviso la favola della volpe e l'uva, riferendosi chiaramente alle due protagoniste, e ne ha messo in risalto la morale: "Non bisogna disprezzare qualcosa solo perché non lo si può ottenere, come fanno le persone che non ammettono di non riuscire in qualcosa".

Poi ha pubblicato anche un Tweet condiviso già dalla mamma di Edoardo Tavassi: "Micol è stupenda e non ha nulla da invidiare a nessuno. E oltre alla bellezza ha dalla sua intelligenza, simpatia e dolcezza". A questo ha aggiunto una frecciatina alla coppia formata da Antonella e Edoardo Donnamaria, in particolare a lui, poi subito cancellato: "Accanto Micol ha un vero uomo, non uno slave…".

Lo scontro tra Micol e Antonella al GF Vip

Nel corso della puntata del 27 marzo del GF Vip, Micol ha incontrato Antonella per un faccia a faccia. La concorrente ha lascito il reality la scorsa settimana, riabbracciando così il suo Edoardo, e le parole che ha rivolto alla coinquilina sono state definite piuttosto infantili, soprattutto dal pubblico:

Sono venuta qua perché ancora una volta sento che non ti sei comportata proprio bene nei miei confronti. Da fuori si capiscono più cose, ma anche Edoardo. Io non sono uscita perché mi hanno votato gli haters, ma mi hanno votato i fan che si sono uniti e mi hanno visto soffrire. Io ho sempre giocato singolarmente. Edoardo ti ha tolto il segui.

"Sono completamente atterrita di stare con questa qui, un livello talmente basso che non me la sento di sostenere la conversazione", ha replicato Micol rimasta senza parole.