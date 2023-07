Giulia Salemi: “Lascio il Grande Fratello, arriva Casa Prelemi”, il motivo dell’addio al reality Giulia Salemi ha confermato l’addio al Grande Fratello. La modella, conduttrice e influencer non leggerà i tweet in studio come nella passata edizione. All’orizzonte nuovi progetti per lei, che coinvolgono anche Pierpaolo Pretelli.

A cura di Daniela Seclì

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Giulia Salemi non farà parte del cast dell'edizione del Grande Fratello in partenza a settembre. Nella settima edizione della versione vip del reality, si era occupata di leggere i tweet degli spettatori, rendendo consapevoli i concorrenti del pensiero degli utenti sul loro conto. In un post pubblicato nelle storie di Instagram, Giulia Salemi ha fatto sapere il motivo per il quale non affiancherà di nuovo Alfonso Signorini.

Giulia Salemi non parteciperà al Grande Fratello

Nelle ultime ore, TvBlog aveva anticipato il retroscena secondo il quale Giulia Salemi non sarebbe stata in studio nella prossima edizione del Grande Fratello. Così, la diretta interessata ha pensato bene di intervenire e confermare la notizia, spiegando come stanno attualmente le cose:

Quest'anno non parteciperò al Grande Fratello. L'esperienza dello scorso anno a livello professionale e personale è stata bellissima e gratificante, ma so che bissare non è cosa facile. Quindi mi dedicherò a nuovi progetti di cui vi parlerò molto presto.

I nuovi progetti di Giulia Salemi coinvolgono anche Pierpaolo Pretelli

Il post della modella e influencer è proseguito con un ringraziamento a Mediaset e con un elenco di novità in arrivo e di progetti che continuerà a curare: "Sono grata a Mediaset con cui i rapporti sono e rimangono solidi e costruttivi. Mi dedicherò alla terza edizione di "Salotto Salemi", il format da me ideato, dedicato al mondo del make up, che faremo diventare gigante. Mi dedicherò a un progetto su cui con Pierpaolo ed il mio team stiamo lavorando da tre anni che si chiamerà "Casa Prelemi". A novembre sarò alla conduzione di un format su una piattaforma, ma di questo parleremo più avanti". E ha concluso:

Leggi anche Sonia Bruganelli e Orietta Berti non torneranno al Grande Fratello come opinioniste, la conferma