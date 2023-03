Signorini contro Donnamaria: “Maleducati egoriferiti, sono un dittatore decido io quando parlate” I Donnalisi ripercorrono le tappe che li hanno portati alla rottura, mettendo nero su bianco la loro volontà di non tornare indietro. Una lite accesa da Sonia Bruganelli che bacchetta i concorrenti, seguita da un rimprovero particolarmente acceso da parte di Alfonso Signorini.

A cura di Giulia Turco

Tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sembra non esserci alcuna speranza di recuperare il rapporto. In puntata al Grande Fratello Vip, i due ripercorrono le tappe che li hanno portati alla rottura, mettendo nero su bianco la loro volontà di non tornare indietro. Una lite blanda, tutto sommato, accesa da Sonia Bruganelli che bacchetta i concorrenti, seguita da un rimprovero particolarmente acceso da parte di Alfonso Signorini.

Donnalisi agli sgoccioli, Antonella e Edoardo non trovano pace

Antonella ha sulle spalle il carico di cinque mesi di storia molto tormentati con Edoardo Donnamria. "Io e Antonella non siamo mai andati d'amore e d'accordo", sottolinea lui stesso in puntata. A far traboccare il vaso è l'ormai noto episodio del van-gate, che ha visto Donnamaria colpevole di aver regalato una ‘palpatina' a Nicole Murgia prima che uscisse dalla casa. Da allora Antonella ha messo un punto al suo rapporto con Edoardo. "Io credo che lei questa volta si sia staccata in maniera definitiva perché è la prima volta che sono io a mancarle di rispetto e non il contrario", spiega Edoardo. Alle domande di Signorini, il concorrente tenta di giustificare i suoi comportamenti:

Il mio analista mi ha detto che lo faccio in maniera inconscia: tendo a mettere alla prova l'altra persona con degli atteggiamenti fastidiosi e lo faccio sia in amore che in amicizia, però non l'ho mai fatto con malizia e so per certo che Antonella sa che non ci ho mai provato davvero con Nicole.

Le accuse di Bruganelli, il rimprovero di Signorini

Quando prende la parola Sonia Bruganelli, i toni di scaldano. L’opinionista ne ha per tutti, compresi i non diretti interessati. Il giudizio peggiore va ad Edoardo Tavassi, considerato un manipolatore di menti. Lui la accusa di non vedere i daytime, come al solito, lei rispedisce le accuse al mittente: “Non ti devi permettere di dirmi come fare il mio lavoro, sei uno che vive solo di reality”. Gli altri si scaldano, soprattutto Edoardo smanioso di dire la sua. Lo mette a tacere Alfonso: “A casa tua l’educazione non te l’hanno insegnata? Siete maleducati ed egoriferiti”, si sfoga il conduttore. “Parlate solo quando io vi do la parola, sono un dittatore, ditelo così”.