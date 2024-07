video suggerito

Ludovica fa la doccia con Andrea a Temptation, Christian la lascia: “Le mani addosso da uno sconosciuto, non cercarmi più” Il legame tra Ludovica e il tentatore Andrea diventa giorno per giorno più intenso. I due stanno sempre insieme, dopo una giornata passata alla spa, Christian chiede il falò di confronto per incontrare la fidanzata. Lì scoprirà che c’è stata anche una doccia lontano dalle telecamere e decide di lasciarla. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

26 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Temptation Island 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Un'altra coppia che ha deciso di mettere alla prova la propria relazione è quella di Christian e Ludovica. Lui ha scoperto che la fidanzata, in passato, lo ha tradito, più di una volta, ma quanto ha visto in pochi giorni di Temptation Island, lo ha spinto a prendere una decisione drastica nei confronti della sua ragazza che, intanto, non si è limitata nel conoscere in maniera più approfondita uno dei tentatori: Andrea.

Il rapporto tra Ludovica e il tentatore Andrea

Christian è uno dei fidanzati che è stato più volte chiamato nel pinnettu, perché seppur in pochi giorni di permanenza, la sua fidanzata ha dimostrato di non disdegnare la compagnia di uno dei tentatori, con il quale si è instaurato un certo feeling. I due scherzano, hanno complicità e Ludovica si lascia andare a giochi che contemplano anche un certo contatto fisico. Dal mettersi a cavalcioni sulle sue spalle, alla crema spalmata in piscina, Christian non si trattiene nel commentare: "Io mi sto vergognando, veramente". Intanto Andrea chiede a Ludovica di trascorrere qualche ore insieme alla spa, dove fanno il bagno nella piscina termale, con tanto di calice di bollicine e massaggio finale. Ludovica non sembra avere rimpianti, ma in spiaggia, sempre con il suo tentatore si lascia andare: "Ho paura di questo legame, di quello che può diventare". Christian, quindi, chiede il falò di confronto anticipato.

Christian chiede il falò di confronto, Ludovica accetta

Filippo annuncia a Ludovica che Christian vuole il falò di confronto anticipato. Lei, però, inizialmente non sembra intenzionata ad accettare: "Me lo sta chiedendo perché non vuole farmi andare avanti, ma se mi conosce lo sa che non ci vado". Poco dopo, però, lei si presenta al falò. Bisciglia dice alla coppia che ci sono dei video che ancora devono essere visionati, quindi, iniziano a guardarli insieme e Christian scopre altre evoluzioni che non si sarebbe immaginato. Ludovica e Andrea sono sempre più vicini, lui si stende sul suo letto, mentre lei è in accappatoio e il fidanzato commenta: "Nuda, con una persona che conosci da tre giorni e ci stai nuda affianco, ma guarda tu". Ma il clou del video deve ancora arrivare. Durante una serata in piscina, i due vengono buttati in acqua, dove continuano ad abbracciarsi, schizzarsi e giocare, dopodiché il tentatore prende per mano la 29enne e la porta in stanza a fare una doccia. I due si chiudono nel bagno insieme, dove non è ben chiaro quello che stanno dicendo, Christian esplode:

Pensavo ci fosse un limite alla delusione, ma lei supera tutto. Che schifo, ma non ti vergogni. Non mi interessa, la tua parola per me non conta più niente. Mi hai deluso sotto tutti i punti di vista, ti ho portato qua per avere delle conferme e le conferme sono queste? Non hai idea di quanto ti amavo, le altre ragazze si lamentano dei loro fidanzati, tu non hai proprio niente da lamentarti con me.

Ludovica, quindi, che non indossa le cuffie, perché sa che cosa è successo dice: "Non mi devo paragonare a nessuno, perché so chi sono. Non deve passare di me, una cosa che non è".

La rabbia di Christian: "Non tornare da me"

Il video va avanti e Ludovica viene colta da una crisi, una volta uscita dal bagno, comunica alle amiche di non aver fatto nulla: "Non è successo niente, giuro" ed è quello che prova a dire anche a Christian che, però, le urla addosso:

Che ci stai a fare con me, se non sei più attratta da me.Tu non hai rispetto per me, non ci voglio stare con una persona così. Queste sono le conferme? Stare in un bagno con una persona, senza telecamere, senza sapere che è successo? Io che ho bisogno di conferme. Tu non ci dovevi proprio entrare là dentro. Non mi devi più cercare per queste cose, come fai sempre, che dopo ti penti e torni da me. Dovresti renderti conto che se stai bene con un'altra persona non dovresti tornare da me. Perché sei tornata con me, tre mesi fa?

Il ragazzo continua, una volta visto tutto il filmato: "Hai distrutto tutta la stima che avevo nei tuoi confronti. Ti ho perdonato due volte, non sono venuto qua per prendermi le corna la terza volta". Lei prova a dire qualcosa, ma lui la interrompe sempre: "Sono io che devo parlare non tu" dice rabbioso e lei aggiunge quasi in lacrime: "Non credo di essere meglio o peggio di qualcuno, mi sono sentita sbagliata, non perché faccio degli errori, sono più esuberante, socievole". Christian, quindi, ribatte: "Lo so io come sei, non venirmi a cercare mai più". Arriva il momento fatidico con Filippo che chiede se i due vogliono uscire soli o insieme e Christian: "Da solo, assolutamente" e lei: "Avremmo potuto avere un chiarimento, come persone mature", ma l'ormai ex: "Non ho niente più da dirti, non è più un mio problema". Si conclude così il percorso della prima coppia di Temptation Island 2024.