Greta Rossetti a cena con Eugenio Colombo, suo ex compagno. Il silenzio di Mirko Brunetti Grata Rossetti, attuale fidanzata dell’ex protagonista di Temptation Island Mirko Brunetti, è stata beccata a cena con l’ex tronista Eugenio Colombo, con il quale ha vissuto una storia d’amore. La giovane ha spiegato le sue ragioni mentre il compagno ha preferito restare in silenzio.

A cura di Stefania Rocco

Greta Rossetti è legata a Mirko Brunetti da qualche mese. Ex tentatrice di Temptation Island, ha conosciuto proprio durante quell’esperienza l’uomo che sarebbe diventato il suo nuovo compagno. Mirko, lasciata la ex Perla Vatiero, ha deciso di vivere la relazione con Greta alla luce del sole ma le ultime indiscrezioni potrebbero metterli in una condizione di difficoltà. La bella Greta è stata infatti sorpresa in un ristorante insieme a Eugenio Colombo, ex tronista di Uomini e Donne con il quale la tentatrice ha vissuto una breve storia d’amore dopo il divorzio dell’uomo da Francesca Del Taglia.

Greta Rossetti si giustifica: “Siamo rimasti amici”

Greta, con una Instagram story, ha spiegato il motivo della sua vicinanza al suo ex fidanzato. Spazientita a causa dei pettegolezzi a proposito della relazione con Mirko, la ex tentatrice ha chiarito: “Io ho un buonissimo rapporto con tutti i miei ex, con quello che ci sono stata quattro anni, un mese, due. Odio chi ha astio con gli ex fidanzati. Perché io quando lascio per me è una cosa finita e difficilmente torno sui miei passi. Tra me e Eugenio non è stata una storia di cinque anni, che ci siamo lasciati male. Anzi. Ci siamo frequentati gennaio e febbraio e già a marzo siamo diventati amici. Alcuni dicono che ci siamo lasciati a maggio, prima di Temptation. Non è assolutamente vero. Dopo la frequentazione, siamo rimasti in buonissimi rapporti e ci sentivamo ogni giorno. Lui mi parlava delle sue frequentazioni io delle mie”. Proprio in virtù di questa amicizia, i due hanno deciso di pensare insieme:

Ma qual è il vostro problema? Perché sono andata a Firenze a trovare una delle mie più care amiche e mi sono poi mangiata un boccone con Eugenio e i bimbi? Se avessi qualcosa da nascondere di certo non mi farei vedere in un posto pubblico. Io non ho niente da nascondere.

Il silenzio di Mirko Brunetti

Mirko Brunetti, almeno per il momento, non ha commentato i pettegolezzi generati dal fatto che la compagna fosse a cena con il suo ex. Ma a giudicare dalla reazione di Greta, l’episodio non avrebbe rappresentato un problema. Nel frattempo, la ex fidanzata di Mirko, Perla Vatiero, è uscita allo scoperto accanto all’ex tentatore Igor, suo nuovo compagno.