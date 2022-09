È finita tra Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia, lui la insulta sui social: “Sono schifato” Si chiude con insulti sui social la relazione tra i due. Del Taglia parla di un “momento duro”, ma la risposta di Colombo non si fa attendere: “È stata 3 giorni in hotel con qualcuno”.

A cura di Andrea Parrella

Fino ad alcune settimane pareva essere una semplice crisi passeggera, ma tra Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia pare finita dopo nove anni dall'inizio di quell'amore nato a Uomini e Donne. Una rottura che, a dispetto della riservatezza che i due avrebbero voluto preservare, si sta consumando nel peggiore dei modi sui social: "È vero, è un momento un po' delicato tra me e Francesca. È un problema non dettato da chissà cosa, tradimenti e queste cavolate qua, ma dove dall'altra parte viene a mancare un sentimento. Siamo in una situazione dove stiamo cercando di capire cosa fare del nostro futuro visto che abbiamo due bambini e soprattutto se questo sentimento può tornare o no". Così Colombo, a metà agosto.

L'annuncio della rottura

Le cose, tuttavia, sembrano cambiate in modo repentino nelle ultime ore. Queste le parole di Francesca Del Taglia che ha confermato la fine della sua lunga storia d'amore con Eugenio, chiedendo di rispettare questo momento anche per tutelare i loro due figli, Brando e Zeno.

"Aspettavo di dare la notizia della rottura del mio rapporto con Eugenio avvenuta una settimana a dopo un anno di crisi solo per una questione di un grosso problema che è subentrato pochi giorni fa, dove hanno diagnostica un brevissimo tempo di vita rimasto alla cagnolina Mia. E’ un momento per me molto duro, purtroppo i rapporti e l’amore, anche il più grande, può finire. Non mi sento di aggiungere altro perché i panni sporchi mi hanno insegnato a lavarli in casa mia. Per l’affetto e la stima che avete dedicato alla mia storia d’amore e alla mia famiglia mi sento in dover di dover scrivere almeno queste due righe, ma per il resto vi chiedo e vi prego di rispettare la fine di una storia dove all’interno ci sono due bambini che ora sono gli unici a dover essere tutelati e rispettati al massimo."

La risposta di Eugenio Colombo

Pochi minuti dopo è stato Colombo ad aggiungere dettagli e retroscena sulla fine della loro storia: "Scrivo questo solo per spiegare alcune cose… io e Francesca eravamo in crisi e il viaggio per Rodi era già stato programmato da tempo per lavoro… ci serviva per capire ancora meglio se si poteva recuperare il rapporto. Appena tornati abbiamo saputo di un problema gravissimo della nostra cagnolino. La signorina fregandosene di tutto è stata 3 giorni in hotel con qualcuno. Questo è lo schifo. Inutile che scrive che era in un momento difficile. Con questo chiudo una storia con una persona che non vale niente. Tutto questo il giorno dopo del viaggio." Uno sfogo pubblicato attraverso una serie di storie, alle quali si è aggiunta questa: