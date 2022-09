“Ilary e Totti vicini all’accordo: a lei una nuova casa, intestata ai figli, e un cospicuo assegno” Finite le vacanze estive, per gli avvocati di Ilari Blasi e Francesco Totti è tempo di accordi. Si procede verso la pace: queste le condizioni cui sul tavolo.

A cura di Stefania Rocco

Dopo un’estate trascorsa a pubblicare foto in giro per il mondo, Ilary Blasi sarebbe pronta a trattare la pace con l’ex marito Francesco Totti. Lo annuncia il settimanale Chi secondo il quale la conduttrice, sebbene ancora addolorata, avrebbe accettato di cominciare a discutere gli accordi che la condurranno alla separazione. La trattativa passa agli avvocati delle due parti in gioco, Annamaria Bernardini De Pace per Totti e Alessandro Simeone per Ilary. Sul tavolo la trattativa che dovrebbe portare i due ex coniugi a chiudere, anche legalmente, un’unione durata oltre 20 anni.

Le condizioni: un assegno per Ilary Blasi, ma nessuna intervista

“L’accordo di pace tra Totti e Ilary sarebbe più vicino. Nessuno dei due andrebbe in tv o sui giornali a parlare della separazione: Ilary avrebbe una nuova casa intestata ai figli, dove andare a vivere, e un sostanzioso assegno economico”, si legge sulla rivista diretta da Alfonso Signorini, direttore e amico di Ilary. Avviandosi verso al conclusione dell’iter formale, Totti avrebbe la possibilità di vivere alla luce del sole la sua relazione con Noemi Bocchi. Questo quanto aggiunto dal servizio a tal proposito: “Totti potrebbe continuare a frequentare Noemi Bocchi alla luce del sole, dicendo che all’inizio, quando ancora era sposato, si trattava solamente di un’amicizia”.

“Ilary Blasi costretta a non mostrare la sua sofferenza”

L’ultima pacca sulle spalle è per Ilary che, a dispetto del sorriso perennemente esibito sui social, avrebbe vissuto un’estate complicata. Non a causa della rabbia, si legge ancora sulla rivista diretta dall’amico Alfonso, ma per la tristezza che si accompagna alla fine di un legame tanto lungo, terminato con le foto dell’ex marito ormai accanto a un’altra donna e la fuga di notizie relative ai messaggi presumibilmente ricevuti da Cristiano Iovino: “Nonostante la lunga vacanza e le foto felici, è stata un’estate molto triste per Ilary, costretta a mostrare il sorriso per non far vedere quanto abbia sofferto”.