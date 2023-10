Lo sfogo di Mirko Brunetti dopo la diretta del GF: “Greta Rossetti non mi dà risposte, dico basta” Dopo la diretta del Grande Fratello, Mirko Brunetti si è lasciato andare a un lungo sfogo con Angelica Baraldi e Alex Schwazer, confessando di non essere soddisfatto del comportamento della sua fidanzata Greta Rossetti: “Mi aspettavo un supporto maggiore, io per lei ho fatto cose folli”.

Mirko Brunetti continua a far parlare di sé al Grande Fratello. Nella puntata andata in onda lunedì 30 ottobre, Alfonso Signorini ha interrogato il giovane sui suoi pensieri relativi Perla Vatiero, la ragazza con cui è stato per cinque anni e con cui ha partecipato a Temptation Island, e Greta Rossetti, la tentatrice che gli ha rubato il cuore all'interno del programma. Nel corso della diretta, il conduttore ha informato il giovane del fatto che Rossetti avesse commentato un post sui social dopo la lettera di Perla mandata in onda nella puntata precedente, in cui affermava che Brunetti provasse ancora qualcosa per la sua ex. Cosa non gradita dal concorrente che, durante la notte, si è lasciato andare a un lungo sfogo con Angelica Baraldi e Alex Schwazer.

Durante il primo appuntamento settimanale del GF, Signorini ha punzecchiato Brunetti, dicendo: "Non ti ho ancora sentito parlare né di Perla né di Greta, mi sei andato in crisi?". A quel punto, il conduttore ha mostrato dei filmati in cui l'ex partecipante di Temptation si mostrava poco felice del comportamento di Greta Rossetti, con la quale aveva cominciato una storia subito dopo la fine del reality estivo: "Mi ha dato più risposte la lettera di Perla che l'incontro con Greta, se voleva dimostrarmi qualcosa poteva farlo la scorsa settimana", aveva detto Brunetti, che poi ha così commentato le sue affermazioni:

Dentro di me non ho scaricato Greta, ma mi aspettavo da parte sua maggiore appoggio e delle risposte che ad oggi non ho avuto. Forse le fa comodo pensare che io provi ancora qualcosa per Perla, ma io non so più come dimostrarle quello che provo. In questi mesi ho fatto tanto e non so più cosa fare. La nostra è stata una storia bellissima, che però ha avuto una fine.

Subito dopo, Mirko Brunetti è stato chiamato in confessionale per parlare nuovamente delle sue emozioni. "C'è una sorpresa per te, Mirko, chi vuoi che nella casa tra Perla e Greta?", gli ha chiesto Signorini. "Nessuna delle due", ha risposto impulsivamente, prima di cambiare idea e fare il nome di Greta.

Nella notte, poi, il rietino si è lasciato andare a uno sfogo con Angelica Baraldi e Alex Schwazer, in cui ha rivelato di avere seri dubbi sulla storia con l'ex tentatrice di Temptation Island: "A questo punto traggo le mie conclusioni. Lei ha messo un muro e allora io faccio due passi indietro. Io per lei ho fatto cose folli, ho anche preso un aereo per vederla tre ore. E allora adesso dico basta. Io mi sono già chiuso tanto quando è venuta qui e non mi ha dato nessuna risposta", ha detto. Brunetti sarebbe stato infastidito in modo particolare dal commento sui social di Rossetti alla lettera della sua ex: "Ma poi sti messaggi sui social. Adesso ha detto che amo ancora Perla. Cosa penso di Perla? La verità, cioè che è stata una persona molto importante per me. Poi dopo quel gesto non posso dire nulla di brutto su di lei".