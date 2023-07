Temptation Island, Perla scioccata da Mirko: “C’è un ultimo video e non so cosa aspettarmi” Perla sempre più delusa da Mirko, ormai preso dalla single Greta: “Si è preso il meglio della vita mia”, spiega la fidanzata. L’ultimo video che schianterà il rapporto: “Non so cosa aspettarmi, se un bacio o se hanno dormito insieme”.

La coppia composta da Mirko e Perla continua a suscitare grande attenzione in questa edizione di Temptation Island. La coppia era partita da una frizione molto chiara: lei dalla Campania aveva seguito lui a Rieti, ma il rapporto non è mai decollato veramente perché i principali problemi che stanno mettendo a rischio il loro rapporto sono insiti nella serietà e nella rigidità di lui, sempre preso col lavoro. Nella puntata di lunedì 17 luglio, Perla ha condiviso le sue frustrazioni riguardo a Mirko, sottolineando che il suo partner sembra essere costantemente concentrato sul lavoro. Secondo Perla, Mirko passa così tanto tempo a discutere di questioni professionali che spesso trascura la sfera intima della loro relazione. La situazione ha raggiunto il culmine, quando Mirko ha fatto capire di essere pronto a godersela fuori con la tentatrice Greta. I due hanno fatto una spa insieme. Lui sembra aver perso la testa mentre Perla si chiede perché lui non chieda il falò a questo punto. Poi, arriva un video finale che schianta definitivamente tutto, rompe gli equilibri e promette di essere determinante per la storia di Mirko e Perla.

I dolori di Perla

I dolori di Perla nel vedere i video di Mirko sono di doppia natura: concettuale, quando vede Mirko parlare continuamente di lavoro anche lì, al punto da dichiarare apertamente alle sue compagne che "ragioniamo tanto e scopiamo poco"; pratici, perché Mirko ha dichiarato ai suoi compagni di voler prendere iniziativa con Greta e provare a godersela fuori. Poi, però, ha deciso anche di portarla in una spa e fare aperitivo insieme a lei, spezzando il cuore della ragazza che piange senza trovare riposo. "Buttami via, magari io rinasco", dice ancora Perla, "tutto mi aspettavo meno questo".

Se io dico, me la voglio godere fuori, vuol dire che ha deciso e che si è dato una risposta al 120%. Chiamasse il falò, perché non lo chiama il falò sto bastar*o.

Il falò delle ragazze: Perla è scioccata

Al falò delle ragazze, Perla vede come prosegue il video e commenta la reazione di Mirko: "Sta proprio in tilt, pure con me stava in tilt. Per così poco, poi". Poi, Perla commenta le premure che lui ha per Greta: "Sei stata bene, non sei stata bene, per me è folle quello che sto vedendo". E ancora lui dice a Greta: "Sei la cosa più bella che mi sia capitata". E lei: "Siamo in due". Perla contrattacca:

Lui voleva farmi la promessa di matrimonio. Lui diceva che ero io che non volevo, io mi auguro che questa ragazza si prenda tutto il pacchetto perché io sono scioccata.

Il falò dei ragazzi: la vendetta di Perla

Al falò dei ragazzi si consuma la vendetta di Perla. Lei inizia a farsi vedere in compagnia di Igor e i video per Mirko mostrano una donna che agisce in completa autonomia e libertà. Immagini che ovviamente destabilizzano Mirko. Spiega Perla: "Più andiamo avanti e più mi rendo conto delle mancanze. E le mancanze che io credevo di avere, sono in realtà il triplo". Di contro, alla fine del falò dei ragazzi, lui continua a stare vicino a Greta: "Hai tirato fuori quello che sono". Greta non ci sta: "Sei sempre stato questo".

L'ultimo video per Perla

"Io sono stata con un uomo cinque anni che non ha mai provato la magia? Se tutto questo brivido non l'hai mai provato, tu mi dovevi mettere le corna in questi cinque anni", si chiede Perla con le altre ragazze, fino a quando non si rende conto di aver sprecato "il meglio della vita mia". Il video finale, però, arriverà solo alla quinta puntata di Temptation Island: "Non so cosa aspettarmi, se un bacio o se hanno dormito insieme".