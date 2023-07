Alessia Ligotti e Federico spariscono da Temptation Island 2023, assenti nella puntata del 10 luglio Che cosa è accaduto ad Ale Ligotti e Federico di Temptation Island? Nella puntata del 10 luglio, la coppia non ha partecipato ai falò settimanali. E il programma non ha manovra spiegato i motivi della loro assenza?

Alessia Ligotti e Federico non hanno partecipato alla puntata di Temptation Island andata in onda lunedì 10 luglio 2023. La coppia non ha preso parte al consueto falò settimanale, un falò particolarmente infuocato e che ha spinto Giuseppe Ferrara a chiedere il falò di confronto anticipato alla fidanzata Gabriela Chieffo, dopo averla vista baciare il single Fouad.

Ale e Federico non partecipano al falò

Fin dall’inizio della puntata, gli spettatori si sono resi conto dell’improvvisa assenza della coppia. Il percorso dei due in trasmissione era ancora aperto ed è singolare che il programma non abbia ancora spiegato i motivi della loro assenza. Le inquadrature non hanno nemmeno provato a nascondere il fato che i due non fossero presenti. È probabile quindi che, entro la fine della puntata, la produzione spiegherà i motivi dell’improvvisa uscita di scena (probabilmente temporanea) dei due.

Chi sono Ale Ligotti e Federico di Temptation Island

Alessia Ligotti e Federico sono una delle sette coppie di Temptation Island 2023. Nata in Australia e cresciuta a Triste, Alessia ha deciso di partecipare al programma per lanciare al fidanzato un ultimatum: “Questa è l’ultima occasione. Ci sposiamo o ci lasciamo”. Dal canto suo, Federico non sembra avere alcuna intenzione di modificare il corso della sua relazione con la compagna. Più volte ha ammesso di non essere certo di amarla e di non avere provato alcun moto di gelosia dopo averla vista relazionarsi con i single conosciuti nel villaggio. Addirittura, in più occasioni, Federico ha ammesso di non provare particolari sentimenti nei confronti della fidanzata e di non vedersi al suo fianco tra 20 anni: “Non gliel’ho mai detto in faccia, ho sempre evitato l’argomento quando lei me lo chiedeva. Io se fossi in lei non mi ci porterei in questo programma, però lei ha deciso così”.