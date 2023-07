Davide Rosati dopo Temptation Island: “Adesso voglio sposare Alessia, ma deve abbracciare solo me” Le prime parole di Davide Rosati e Alessia Bottiglia dopo il falò di confronto a Temptation Island in seguito al quale hanno deciso di lasciare insieme la trasmissione.

A cura di Stefania Rocco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Temptation Island 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Davide Rosati e Alessia Bottiglia hanno deciso di lasciare Temptation Island 2023 mano nella mano. Dopo avere discusso di fronte al falò di confronto, e al moderatore Filippo Bisciglia, la coppia ha trovato la strada per recuperare e ripartire dopo i mesi difficili vissuti. Va ricordato, infatti, che Alessia e Davide avevano deciso di partecipare al programma dopo che l’uomo aveva scoperto che la fidanzata lo tradiva da circa due anni. Quella relazione parallela, scoperta fin dall’inizio, lo aveva inizialmente spinto a tacere, per poi decidere di lasciare la compagna. Solo a quel punto, Alessia aveva deciso di troncare l’altra relazione e restare con Davide. Da quel momento, però, il loro rapporto si era incrinato.

Le prime parole di Davide Rosati e Alessia Bottiglia dopo Temptation Island

Dopo avere lasciato insieme la trasmissione, Davide e Alessia si sono raccontati di fronte alle telecamere di Witty Tv. “Mi sento libero”, ha detto Davide, finalmente rilassato, “Ho sfogato quello che dovevo sfogare e detto quello che dovevo dire, com’è giusto che sia. Ho tenuto le cose dentro per tanto tempo e non era il cado di continuare così. Sono contento di quello che ho capito in questi giorni, non siamo mai stati tanto tempo separati, quindi rivederla è stata un’emozione fortissima. Mi è mancata dal primo giorno”. Alessia ne ha invece approfittato per rivolgere delle richieste al compagno: “Gli credo ma sa che litighiamo spesso dentro casa e non voglio più vivere quella situazione di pesantezza. Voglio una vita spensierata”. Quindi, rivolta a Davide, ha chiesto: “Mi prometti che non mi giudichi più? Non mi tratti male? Non alzi la voce come hai fatto anche al falò?”.

La proposta di matrimonio di Davide Rosati

Davide ha promesso alla compagna di volersi impegnare, quindi si è fatto avanti, sbilanciandosi con una proposta di matrimonio: “Tu devi abbracciare solo come, come io ho voglia di abbracciare solo te. Non voglio che abbracci altre persone. Ti ho promesso che metterò una pietra su tutto, però dimostrami anche tu che hai occhi solo per me. Mi auguro un matrimonio perché non vedo altra donna all’infuori di lei”. Proposta che ha trovato d’accordo Alessia: “Speriamo perché gliela sto chiedendo da una vita questa cosa”.