Gabriela e Giuseppe di Temptation Island “sono due falsi, stanno ancora insieme”

Temptation Island, il popolare reality show che mette alla prova le relazioni di coppia, ha visto molte storie d'amore essere messe sotto i riflettori quest'anno. Tra le coppie più discusse di quest'anno, soprattutto in relazione a quanto avvenuto nella puntata di ieri sera, ci sono Gabriela e Giuseppe. Ieri, i due fidanzati di Poggiomarino (provincia di Napoli), sono usciti da separati dopo aver attirato l'attenzione del pubblico con la loro storia appassionante e travagliata. Dopo il movimentato falò, arrivano le indiscrezioni rilanciate anche da Deanira Marzano in una stories (poi cancellata). Da Poggiomarino dicono: "I due stanno ancora insieme". Come dimostra una foto caricata sulle storie di Whatsapp.

L'indiscrezione

A dispetto di quanto abbiamo visto ieri sera, Giuseppe e Gabriela sarebbero tornati insieme dopo il litigio. Secondo le indiscrezioni, la coppia avrebbe voluto sfruttare il programma solo per avere la più ampia visibilità. È opportuno ricordare, però, che il programma non è ancora terminato e potremmo certamente vedere – come d'altronde è già accaduto in passato in questo programma – dei resoconti sulle coppie dopo la fine del programma. Intanto, però, da Poggiomarino scrivono alla Marzano: "I due stanno benissimo insieme. E che tristezza pur di apparire. Lei mi fa le unghie da un po’, su WhatsApp ha la foto profilo con lui". C'è anche un altro esperto di gossip, Alessandro Rosica, che assicura: "Gabriela è una falsa e una bugiarda, non sa recitare. Uscita insieme a Giuseppe, non si sono mai lasciati, nemmeno per un istante, anche stasera sono insieme".

"Ho baciato Fouad, anche se amo Giuseppe"

Gabriela ha baciato Fouad e dopo aver visto il video, Giuseppe ha chiesto il falò di confronto immediato. In quel falò, sono emerse le criticità di entrambi. Lei soprattutto: "Mi hai preso per il cu** per sette anni. Ora sono stata io a fare quello che sentivo". Gabriela ha però ammesso di amare ancora Giuseppe, ma di essere sicura della scelta: "Tu mi hai messo le corna e io mi sono svegliata. Certo che l’ho fatto, non posso dire che non è vero". E Giuseppe torna a casa da solo: "Io la amo ancora. Ma non posso perdonare questa cosa. Lo ha fatto in tv, l’ha vista tutta l’Italia. Ho capito anche che avere una relazione troppo chiusa non mi fa stare bene. Mi aspettavo un’altra persona, non riesco a passarci sopra".