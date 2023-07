Temptation Island, Davide chiede il falò anticipato ad Alessia: “Voglio lei, ma devo capire lei cosa vuole” Nella seconda puntata di Temptation Island, Davide chiede il falò di confronto anticipato ad Alessia perché ha capito di essere innamorato di lei, ma vuole sapere dalla sua fidanzata cos’è davvero che vuole.

A cura di Ilaria Costabile

Colpi di scena fino all'ultimo minuto nella seconda puntata di Temptation Island, dove il viaggio nei sentimenti per alcune coppie si fa sempre più intricato. Ed ecco che, infatti, dopo aver visto alcuni video, Davide, sempre più convinto delle sue scelte, ha chiesto il falò di confronto anticipato alla sua fidanzata Alessia. Non resta che scoprire se lei avrà accettato o meno.

Davide e i dubbi su Alessia

Una reazione inaspettata da Davide che, finora, aveva cercato di mantenersi pacato, con reazioni che non dessero troppo nell'occhio e che tradivano una certa delusione in merito ai comportamenti adottati dalla sua fidanzata Alessia. I due sono arrivati all'Is Morus Relais, perché lei voleva dimostrargli di essere una donna capace di amarlo, facendogli dimenticare il dolore di una storia parallela che lei aveva portato avanti per due anni e che lui aveva scoperto stando in silenzio. Già dalla prima puntata, però, Alessia aveva manifestato un certo interesse per uno dei tentatori, Daniele, con il quale si è subito creato un certo feeling. Chiamato nel Pinnettu, Davide assiste a nuovi video in cui la sua fidanzata si lascia andare in balli sensuali con il tentatore, gli fa non pochi complimenti e tra loro c'è sempre più complicità. Parlando con una delle single presenti nel villaggio, quindi, ha spiegato:

Quando l'ho lasciata, lei è venuta a cercarmi a lavoro, era distrutta, piangeva, stava proprio male e io non ce la facevo a vederla così. Mi ha fatto proprio pena.

La tentatrice, quindi, gli chiede: "E tu, quindi, stai con una persona per pena?", "Eh bella domanda" risponde lui.

Davide chiede il falò anticipato

Alessia, dal canto suo, guardando i video in cui lui diceva queste cose, cade nello sconforto, si sente sempre più denigrata da lui: "Poi si lamenta che cerco attenzioni da altri, ma lui non me le dà, non mi ama e non mi guarda come merito", dice a Filippo, per poi andare nel villaggio e scoppiare in un pianto disperato, trovando sostegno proprio nel single di riferimento. Nel frattempo, però, i giorni di lontananza hanno in realtà chiarito i suoi sentimenti e davanti all'ennesimo video, in cui Alessia è in compagnia del suo tentatore, che l'ha portata fuori dal villaggio, lui una volta tolte le cuffie dice: