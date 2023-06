Dove si trova il villaggio di Temptation Island: il resort dove le coppie vivono per 21 giorni Stasera comincia Temptation Island. Le coppie vivranno separate per 21 giorni all’interno di un resort in Sardegna.

A cura di Giusy Dente

Che estate sarebbe senza Temptation Island? Il programma, reduce dai successi delle precedenti stagioni, è pronto a tornare in tv. Il "viaggio nei sentimenti" andrà in onda per sei settimane a partire da lunedì 26 maggio, data della prima puntata, su Canale 5. Le registrazioni si sono svolte a giugno e come location per ospitare le coppie è stato confermato il resort degli altri anni. Confermato anche Filippo Bisciglia alla conduzione (per il decimo anno consecutivo). Fidanzati e fidanzate hanno vissuto separati per 21 giorni all'interno dell'Is Morus Relais in Sardegna, per la precisione a Santa Margherita di Pula.

Instagram @is_morus_relais

L'Is Morus Relais è la location in Sardegna dove vivono i concorrenti

L'Is Morul Relais si trova a Santa Margherita di Pula (Cagliari), nella zona sud-occidentale della Sardegna, precisamente nella regione del Sulcis, una zona dove l'azzurro del mare si mescola al verde della rigogliosa vegetazione circostante. Le lunghe spiagge sono caratterizzate da distese di sabbia bianca che lascia spazio a dune, calette e scogliere frastagliate. Le spiagge più belle dei dintorni sono Stella Marina, Cistos, la Pineta, la Perla Marina, Riva dei Pini.

Instagram @is_morus_relais

L'Is Morus Relais ha ospitato Temptation Island sin dalla prima edizione. Qui le coppie che partecipano al reality si recano per chiarirsi le idee sui loro sentimenti e capire se proseguire con la relazione. Fidanzati e fidanzate vivono separati per 21 giorni, in compagnia di ragazzi e ragazze single (i "tentatori" e le "tentatrici").

Instagram @is_morus_relais

Com'è fatto l'Is Morus Relais e quanto costa

L'Is Morul Relais si sviluppa su un'area molto ampia, immersa nel verde, con piscina e mare nelle immediate vicinanze. Il resort si compone sia di camere che di villette vere e proprie. Le camere sono situate nella parte centrale del relais. Ci sono junior suite, suite superior, camere family. I prezzi vanno da 121 a 258 euro (per la sistemazione più lussuosa con vista mate).

Instagram @is_morus_relais

Le otto ville con patio e giardino privato si affacciano sulla spiaggia e il prezzo varia a seconda dei servizi, della grandezza, del numero di persone che possono ospitare. La Villa Giove per esempio ha un costo che parte da 800 euro al giorno. Il prezzo sale per le altre. Quella col prezzo più alto sono la Villa Mercurio e la Villa Gamma (a partire da 1400 euro al giorno).