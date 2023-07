Francesca a Temptation Island si avvicina al single Alberto, Manuel dopo i video: “Mi dà fastidio” Francesca ha deciso di godersi la sua esperienza a Temptation Island avvicinandosi al single Alberto. Dopo un’esterna, ha ricevuto dei fiori da lui, “simbolo della sua rinascita”. Manuel dopo aver visto i video ha sbottato: “Ora sta buttando solo me*da su di me”.

A cura di Gaia Martino

A Temptation Island, Francesca, dopo aver visto numerosi video del fidanzato Manuel con altre ragazze, è uscita in esterna con il single Alberto. Manuel, dal pinnettu, ha assistito all'uscita dei due e non è riuscito a nascondere il fastidio.

L'esterna di Francesca e Alberto

Francesca e Alberto hanno trascorso una giornata in spiaggia, raggiunta in quad. Lei ha ammesso di aver aperto gli occhi e di non volere più assecondare i capricci del fidanzato Manuel che spesso la lascia per godersi la sua libertà: "Prima di entrare qui ero convinta che il mio fosse un amore smisurato, entrando qui dentro ti rendi conto che l'amore è altro. La mia è un'indipendenza. Io sto bene qui, non mi manca stare male, occuparmi di lui. Non avrei mai pensato di arrivare a pensare a questo. Se l'amore fa male, che amore è? Ho confuso una cosa per un'altra". Il single Alberto l'ha rassicurata, sostenendo che sia importante che abbia ora preso consapevolezza di ciò che prova: "L'importante è che hai la consapevolezza".

Lo sfogo di Manuel

Manuel dal pinnettu ha assistito all'esterna e non è apparso turbato, nonostante alcune immagini gli avessero generato gelosia: "Vi dico la verità, vedere questa cosa mi ha dato fastidio. Però non l'ho vista convinta, era forzata" ha commentato con i suoi compagni d'avventura. Dopo il breve sfogo, si è divertito al party nel villaggio fin quando non è arrivata una comunicazione importante dal pinnettu dove ad attenderlo c'erano altri video. Manuel ha assistito al momento in cui Alberto ha raggiunto Francesca inaspettatamente per portarla in spiaggia. Le ha consegnato dei fiori: "Simboleggiano la tua rinascita". I due si sono abbracciati e hanno continuato a parlare della relazione di Francesca: "Dentro di me doveva scattare qualcosa, rabbia o schifo, oggi c'è". Una volta terminato il video, Manuel ha sbottato con gli altri fidanzati: