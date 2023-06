Temptation Island, Davide tradito da Alessia: “Dovrebbe piangere. Se bacia il single vado via” A Temptation Island 2023, Alessia e Davide stanno provando a recuperare il loro rapporto, dopo un tradimento di lei: una relazione parallela durata due anni.

A cura di Daniela Seclì

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Temptation Island 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

A Temptation Island 2023, Alessia e Davide stanno cercando di recuperare il loro rapporto dopo il tradimento di lei. Fidanzati da 11 anni, Alessia ha avuto una relazione parallela per due anni. Nel corso della prima puntata, i fidanzati sono stati convocati nel pinnettu perché c'era un video molto importante per Davide. Alessia ha raccontato il tradimento.

Alessia racconta il tradimento e come ha cambiato il rapporto con Davide

Nel video, Alessia ha parlato della fase delicata vissuta nella relazione con Davide: "È stata una bellissima storia, stavamo veramente bene insieme. Tre anni fa iniziano le prime discussioni, lui inizia a giudicarmi. Io mi ero appena laureata. Diceva che era inutile che facessi i concorsi, tanto il lavoro non si trova. "Stai a casa e fai i lavori di casa". Mi sentivo poco considerata. Non sentivo di essere amata da lui. In quel momento si è avvicinata una persona che mi guardava con occhi diversi". E ha continuato: "Io non ho ceduto subito. È passato del tempo, poi ho ceduto". Nel pinnettu, Davide ha spiegato agli altri fidanzati che lo sapeva già.

La frase che lascia spiazzato Davide

Alessia ha continuato a raccontare: "Quando Davide mi ha detto che sapeva di questa relazione, mi sono sentita crollare il mondo addosso. Avevo capito che l'avevo perso. Pensavo che non mi avrebbe mai perdonato. Lo sapeva da tanto tempo, quando l'ho saputo sono stata ancora più male. Da quando mi ha perdonata, io mi sono annullata. Ho provato a riconquistarlo ma credo di non esserci riuscita, mi fa mancare tante cose, gli sguardi, gli abbracci, le carezze. So che nella mia vita, voglio una persona che mi fa sentire bene, ma non so con certezza se sia Davide. Ad oggi non so cosa provo". Davide è rimasto spiazzato: "Questa frase è bruttissima. L'ultima frase mi sta spiazzando".

Leggi anche A che ora inizia Temptation Island 2023 e dove vederlo in streaming: gli orari di diretta e replica

L'avvicinamento di Alessia a uno dei single

In un altro video mostrato a Davide, Alessia sembrava particolarmente complice con uno dei single, anche lui di nome Davide. Il fidanzato di Alessia, guardando il video, ha commentato: "Che ridicola". E vedendoli ballare insieme: "Non ho parole. Se si baciano, prendo e me ne vado". Alessia intanto si è confidata con il single Davide e gli ha raccontato perché ha tradito il suo fidanzato: "L'altro mi ha dato quelle attenzioni che Davide non mi stava dando più. Mi ha trasmesso sicurezza". Dura le reazione del suo compagno: