video suggerito

Il bluff di Adriana ad Affari Tuoi, mente al Dottore sul mutuo e Stefano De Martino se ne va di nuovo La concorrente Adriana delle Marche gioca ad Affari Tuoi di martedì 15 ottobre con il figlio Matteo. A un certo punto, ha pensato bene di mentire sul mutuo e ha sparato la cifra esorbitante di 320mila euro. Il Dottore non le ha creduto e, consapevole della cifra, ha offerto i 32mila euro che li avrebbero aiutati a estinguerlo. Stefano De Martino, come spesso accade, ha preso ironicamente l’uscita dallo studio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

55 CONDIVISIONI condividi chiudi

La concorrente Adriana delle Marche gioca ad Affari Tuoi di martedì 15 ottobre con il figlio Matteo. A un certo punto, ha pensato bene di mentire sul mutuo e ha sparato la cifra esorbitante di 320mila euro. Il Dottore non le ha creduto e, consapevole della cifra, ha offerto i 32mila euro che li avrebbero aiutati a estinguerlo. Stefano De Martino, come spesso accade, ha pensato bene di imboccare ironicamente l'uscita dallo studio. Ormai il programma ha preso il volo e le gag ogni sera hanno la capacità di intrattenere il pubblico insieme al diabolico gioco dei numeri, diventando esilaranti meme sui social.

"Siete degli avanzi di balera", De Martino balla con Adriana

A giocare per la regione Marche con la concorrente Adriana c'è suo figlio Matteo, responsabile vendite e cantante metal. "A me piace il liscio, lui urla" si lamenta la mamma. Dopo l'apertura del pacco contenente zero euro, preso dall'euforia del momento, Stefano De Martino si lancia in un coinvolgente liscio con l'incompresa Adriana, coinvolgendo il resto dei pacchisti nella danza. "Siete degli avanzi di ‘balera', scherza, "è un manicomio".

La danza ad Affari Tuoi: Sesso e Samba il momento più condiviso

Non è la prima volta che la danza torna centrale ad Affari Tuoi. Memorabile ormai lo stacchetto di Sesso e Samba che De Martino porta a casa con il concorrente Stefano della regione Molise, che ha preso in eredità l'esilarante stacchetto danzante, in una chiave ironica da moderno velino, dal concorrente della Calabria di nome Tony. Tony Manero, così lo prendeva in giro il conduttore di Affari Tuoi, intento a farlo scatenare sulle note del singolo di Gaia e Tony Effe. Proprio lui, reso famoso dalle innumerevoli volte in cui era chiamato a centro studio, ha vinto 50mila euro in gettoni d'oro durante la puntata del 19 settembre. E così gli ascolti di Affari Tuoi sono diventati una certezza per Rai1 e il nome di Stefano De Martino un richiamo per il toto Sanremo che succederà alla gestione di Carlo Conti, arrivato a staffetta con l'uscente Amadeus.